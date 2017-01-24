Дальневосточников пригласили на "Сахалинский лёд - 2017"

В Южно-Сахалинске начался приём заявок на популярные соревнования по подлёдному лову рыбы. В этом году организаторы ожидают большое количество участников из других регионов страны, в первую очередь – находящихся у моря, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт правительства Сахалинской области.

24 февраля этого года в Южно-Сахалинске пройдёт «Сахалинский лёд - 2017». Открытые соревнования по подлёдному лову рыбы состоятся на реке Найба в Долинском районе уже в шестой раз. Заявки на участие начали поступать сегодня, 24 января.

В мероприятии примут участие не менее тысячи сахалинцев. Также гостями праздника станут приглашённые делегации из большинства приморских регионов России. Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров рассказал, что в Южно-Сахалинске в это же время состоится межрегиональный семинар-практикум по реализации проекта «Доступная рыба». Проведение состязаний «Сахалинский лёд» станет заключительным этапом программы.

На остров приедут специалисты в области рыбодобычи, а также научные работники из Мурманской, Архангельской, Магаданской, Амурской областей, Еврейской автономии, Камчатки, Хабаровского и Приморского краёв, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Соревнования состоят из двух блоков: командные состязания и «рыбацкий биатлон». Участникам надо будет пройти через четыре зоны лова. Победителем станет тот, кто первым в каждой из них поймает по одной рыбке и пересечёт финишную черту. На «Сахалинском льду» учитывается только пойманная навага. Остальную рыбу участники отпускают.





В прошлом году зарегистрировалось больше сотни команд, среди которых были и инвалиды-колясочники. Специально для них тогда организовали отдельную площадку. На льду им помогали передвигаться – для этих целей задействовали снегоходы.

В 2016-м в рыбацком биатлоне победил житель Южно-Сахалинска Вячеслав Митрофанов. В командном зачёте первое место разделили четверо: Ким Чюн Сиги, Хон Дзон Сик, Пё Сон Ёк, Ирина Ким. Все вместе они поймали 21,4 килограмма наваги. Самую большую рыбу размером 42,6 сантиметра тогда поймала команда № 130 в составе: Антон Макаренков, Илья Солдаткин, Ярослав Ханенко, Виктор Зотов.

Заявки на участие в этом году принимаются в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству по адресу: Южно-Сахалинск, улица Емельянова, 43а. Зарегистрироваться также можно по телефону: (4242) 23-34-66 или по электронной почте по адресу: sorevnovaniya_slr@mail.ru.