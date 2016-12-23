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У подрядчика Восточного арестовали Maserati за долги перед строителями

У подрядчика Восточного арестовали Maserati за долги перед строителями
Своим работникам глава московской компании не выплатил более 16 миллионов рублей
полчаса назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Руководитель московской компании «Экономические программы» Виталий Гинзбург ответит в суде за невыплату свыше двух месяцев зарплаты работникам, которые трудились на объектах космодрома Восточный. По версии следствия, фирма Гинзбурга выполняла там подрядные работы. Около 200 сотрудников фирмы не получили зарплату за январь и февраль 2016 года. Общая сумма задолженности перед работниками составила более 16 миллионов рублей.

Как полагает следствие, у организации в это время были деньги для своевременной выплаты заработной платы. Но в итоге финансы направили на другие цели. Расследование уголовного дела осложнило то, что организация имеет юридический адрес в Москве, и вся документация о финансовой и хозяйственной деятельности располагалась по месту регистрации предприятия. При этом потерпевшие приехали работать на космодром из разных регионов России. После возбуждения уголовного дела все они разъехались по домам.

По сообщению пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области, суд наложил арест на автомобиль Maserati, принадлежащий обвиняемому. В результате принятых следственными органами мер, ещё на стадии расследования руководитель фирмы погасил всю задолженность перед работниками. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о директоре другой строительной компании, которая должна была выполнять строительные работы на Восточном. Фирма получила четыре миллиона рублей в качестве предоплаты, но ничего на эти деньги не сделала, а руководитель скрылся в неизвестном направлении. На Mercedes, украшенном стразами от Swarovski, сбежавшего главу компании задержали в Минске

Долги по зарплате перед строителями космодрома была и у «Дальспецстроя». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в июле 2016 года более 200 сотрудников отказались выполнять свои обязанности на объекте из-за задержек зарплаты. Позже им начали выплачивать заработанные деньги. Теперь «Дальспецстрой» намерен до конца этого года рассчитаться с остальными сотрудниками и до января 2017 года выплатить работникам аванс за декабрь 2016 года.

 
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