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Дальневосточный бассейн закрепил лидерство в рыбных уловах

Дальневосточный бассейн закрепил лидерство в рыбных уловах
Снижение наблюдалось лишь на промысле минтая
28 минут назад
Восток-Медиа FISH | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В России в конце марта подвели итоги общей годовой добычи рыбы. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн оформил очередное лидерство, информирует РИА «Восток-Медиа». В целом объём вылова не многим отличается от показателей прошлого отчётного периода.

Федеральное агентство по рыболовству РФ, оперируя данными отраслевой системы мониторинга, представило статистический отчёт по показателям добычи рыбы с марта 2016-го по март 2017 года. Общий объём вылова всех российских пользователей составил 1 миллион 169,9 тысяч тонн, что практически соответствует уровню прошлого года (1 170,1 тысяч тонн).

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 859,4 тысяч тонн рыбы. Это на 2,7 тысяч тонн больше показателя прошлого года. При этом на промысле минтая вылов снизился до 716,3 тысяч тонн, отмечают в Росрыболовстве.

Вылов в Северном бассейне составил 114,9 тысяч тонн, в Западном – 19,1 тысячу тонн (в основном, сельдь и шпрот). Азовско-Черноморский бассейн выдал на-гора 30,3 тысяч тонн, Волжско-Каспийский – 2,4 тысячи тонн, преимущественно кильки, а также крупных и мелких пресноводных.

Российские рыбопромышленники продолжают освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств. Здесь статистика заметно выросла и составила 74,1 тысяч тонн. Вылов же в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 66,6 тысяч тонн, что на 1,1 тысячу тонн меньше уровня прошлого года.


 
 
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