Зарубежным инвесторам и туристам упростили въезд на Дальний Восток

Государственная дума 22 февраля окончательно утвердила изменения, облегчающие иностранцам въезд в Приморский край и ещё четыре региона ДФО, на которые распространяется режим порто-франко. Большинство депутатов проголосовали «за». Ожидается, что нововведение поддержит также Совет Федерации и далее подпишет президент Владимир Путин.

Пресс-служба Минвостокразвития отмечает: именно по поручению главы государства был разработан и принят закон о свободном порте Владивосток, который предусматривает особый порядок въезда иностранцев на его территорию. Принятый в среду Госдумой закон уточняет процедуру этого въезда.

«Вводится новый механизм – электронная виза. Это уникальный для России опыт. Упрощённый визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдёт 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке», - отметил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

Согласно закону иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатский край. Чтобы получить визу, иностранные граждане смогут воспользоваться сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Бесплатная виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешённым сроком пребывания в России до 8 суток.

После вступления закона в силу многим профильным ведомствам, работающим на границе и обеспечивающим взаимодействие с иностранцами, необходимо внести соответствующие изменения в свои регламенты и ведомственные процедуры.