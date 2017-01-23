Новый год – новые условия лизинга!

Для поддержки клиентов «Сименс Финанс» улучшает экспресс-продукты. Новые условия будут особенно интересны компаниям, которые планируют покупку компрессоров и генераторов, оборудования для упаковки, промышленного холода, производства пластмасс. При наличии компонентов «Сименс» в таком оборудовании сумма инвестиций может быть увеличена в 2,5 раза. Авансовый платёж остаётся доступным: всего 10 %. Важно, что компания готова предоставить финансирование даже на 7 лет.

Таким образом, теперь сумму в 25 миллионов рублей можно получить всего за 3 дня. Условия лизинга компания обновляет постоянно. Осенью ООО «Сименс» и ООО «Сименс Финанс» дали старт специальной акции, а с января в рамках этой программы доступен и возвратный лизинг для пополнения оборотных средств.

Как сообщили в «Сименс Финанс», цель очередного улучшения продуктовой линейки – сделать модернизацию оборудования «под ключ» более доступной. Для расчёта индивидуального проекта по финансированию достаточно оставить заявку на сайте, и в течение 24 часов эксперты компании свяжутся с вами для обсуждения проекта. Информацию можно также получить по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или лично, в любом из офисов «Сименс Финанс».

Представительство «Сименс Финанс» в Хабаровске:

Тургенева, 46, офис 400а.

Тел.: (4212) 47-01-47

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Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

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ООО «Сименс Финанс» –лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное «Сименс», и оборудование с комплектующими «Сименс», финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики, Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 портфель «Сименс Финанс» составил 33,1 миллиардоврублей, объём нового бизнеса за 9 месяцев2016-го(по методике Leaseurope) – 19,7 миллиардоврублей, сумма новых договоров лизинга за этот же период – 30,4 миллиардоврублей. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для её передачи. «Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 миллиардов евро, а чистая прибыль – 5,6 миллиардов евро. На конец сентября 2016 года в «Сименс» работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии насчитывает около 3000 сотрудников. Оборот «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии в 2015 финансовом году (по состоянию на 30 сентября 2015-го) составил 1,6 миллиардов евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru