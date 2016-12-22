Хабаровчанин получил срок за убийство путешественника из Владивостока

В Хабаровске суд на 14,5 лет отправил в колонию строгого режима местного жителя, которого признал виновным в убийстве путешественника из Владивостока. РИА «Восток-Медиа», ранее рассказывало об этом уголовном деле, фигурантом которого стал 21-летний попутчик автотуриста, позарившийся на чужую аппаратуру и автомобиль.

Как писало агентство, преступление осуждённый совершил в середине лета прошлого года, когда он гостил у знакомых в Амурской области. Так, 15 июля он решил вернуться домов в Хабаровск автостопом. Молодой человек на трассе остановил легковую машину и попросил водителя довести его. Хозяин машины согласился помочь хабаровчанину бесплатно. Идея напасть на попутчика появилась у злоумышленника во время поездки — он захотел забрать себе деньги и ценные вещи водителя.

«Мужчина сообщил владельцу иномарки, что он передумал выходить в Хабаровске, а решил доехать до посёлка Переяславка, в котором у него, якобы, проживают родственники. Вечером автолюбитель решил сделать перерыв. Он остановил машину, лёг на заднее сиденье и уснул. Злоумышленник вышел из салона, подобрал на дороге камень и нанёс путешественнику несколько ударов по голове. Затем он выбросил тело в кювет, а сам на машине доехал до Хабаровска. В районе боксов гаражно-строительного кооператива, расположенного на окраине города, он бросил автомобиль и отправился домой, прихватив ноутбук, фотоаппарат и сотовый телефон потерпевшего», — старший помощник руководителя следственного управления СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков.

Известно также, что раненого мужчину, лежащего в кювете, случайно обнаружили автолюбители, проезжавшие мимо. Потерпевшего отвезли в больницу, где 7 августа 2015 года, не приходя в сознание, он скончался от черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника удалось установить и задержать 30 декабря 2015 года, а уже в феврале текущего — ему предъявили обвинение. В суд следователи направили уголовное дело в начале августа. В ходе следствия мужчина признался в содеянном.