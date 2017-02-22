В Москве задержали подрядчика строительства космодрома Восточный

В московском аэропорту Внуково правоохранители задержали руководителя компании-подрядчика строительства объектов космодрома Восточный. По версии следствия, бизнесмен Глеб Суховерков больше года не выдавал заработную плату своим сотрудникам.

Мужчину задержали, когда он прилетел из Перми. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Амурской области, являясь руководителем ООО «СК Северстрой», в период с октября 2014 года по ноябрь 2015 года он не платил своим работникам зарплату. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают количество потерпевших по уголовному делу и подсчитывают причинённый им ущерб. В ближайшее время обвиняемого доставят в Амурскую область.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях на Восточном. Так руководитель московской компании «Экономические программы» Виталий Гинзбург ответит в суде за невыплату свыше двух месяцев зарплаты работникам. Около 200 сотрудников фирмы не получили вознаграждение за свой труд за январь и февраль 2016 года. Общая сумма задолженности перед работниками составила более 16 миллионов рублей. Суд наложил арест на его автомобиль Maserati.

Долги по зарплате перед строителями космодрома были и у «Дальспецстроя». В июле 2016 года более 200 сотрудников отказались выполнять свои обязанности на объекте из-за задержек выплат. Позже им начали выплачивать заработанные деньги. Позже «Дальспецстрой» заявил о том, что намерен до конца 2016 года рассчитаться с остальными сотрудниками и до января 2017 года выплатить работникам аванс за прошедший декабрь.