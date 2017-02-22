Аэрофлот объявил поэтический конкурс в честь 8 Марта

Компания Аэрофлот объявляет о старте в социальных сетях конкурса стихов, посвящённого Международному женскому дню. Победившие четверостишия (ВКонтакте – на русском языке, в англоязычном сегменте Facebook – на английском) будут зачитываться по громкой связи 8 марта на всех собственных рейсах Аэрофлота.

Поэтический конкурс призван стать признанием Аэрофлота в любви прекрасной половине человечества, и прежде всего женщинам, находящимся в пассажирском салоне. А победители конкурса, помимо признания их таланта, получат также золотую карту программы «Аэрофлот Бонус».

Кстати, принять участие в конкурсе приглашаются не только мужчины. Его участниками могут стать все лица не моложе 14 лет, являющиеся подписчиками Аэрофлота в ВКонтакте и Facebook. Подробные правила размещены в этих группах под публикациями с анонсом конкурса.

Так, в период с 21 по 28 февраля 2017 года на официальной странице Аэрофлота в социальной сети ВКонтакте и англоязычной странице в Facebook подписчики под специальным постом о конкурсе могут оставить четверостишие собственного сочинения, посвященное лучшей половине человечества и празднику 8 Марта.

Из оставленных подписчиками четверостиший специальное жюри тайным голосованием отберёт не больше пяти финалистов из ВКонтакте и англоязычного Facebook, которые пройдут во второй этап конкурса.

С 1 по 5 марта 2017 года будет открыт опрос среди подписчиков, по результатам которого победителем на каждой площадке будет объявлен тот финалист, чье четверостишие наберёт наибольшее число голосов.

Итоги конкурса будут объявлены 6 марта 2017 года.