Перед строителями Восточного погасили более миллиарда рублей долга

В Амурской области прокуратура добилась погашения долгов по заработной плате перед строителями космодрома Восточный. Итоговая сумма составила свыше 1,1 миллиарда рублей. В 2017 году деньгами обеспечили больше 1200 работников «Дальспецстроя».

Всего за 2016 и часть 2017 года надзорное ведомство выявило свыше 7 400 нарушений трудового законодательства, в суд направили 6 889 заявлений на сумму 235,161 миллиона рублей. Прокурор внёс 68 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли больше 40 человек. На конец прошлого года удалось обеспечить полное погашение задолженности на ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», а это свыше миллиарда рублей.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры России, самоустранение руководства предприятия от решения трудностей в условиях сложного финансового положения привело к возникновению новой задолженности перед строителями объекта. Из-за этого с начала 2017 года по заявлениям прокурора космодрома «Восточный» выдали 3 100 судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате — их направили для принудительного исполнения в службу судебных приставов края.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что возведение космодрома Восточный в Приамурье сопровождала череда крупных скандалов. Было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Под арестом до сих пор находятся бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер краевой Думы Виктор Чудов.

В начале января строители «Дальспецстроя» не смогли попасть на объекты космодрома Восточный. На техническом комплексе должны были трудиться 150 вахтовиков. В срочном порядке компания перебросила часть людей на другие объекты, а остальных отправила в отпуск за свой счёт. Генподрядчиком стройки определили другую компанию, которая и не пускала рабочих на объекты. Позже появилась информация о том, что рабочие вновь не получают зарплату. Некоторые строители не видят денег уже несколько месяцев.