Рыбаки-дальневосточники призывают Общественную палату умерить популизм

Сегодня, 21 февраля, в Общественной палате РФ в Москве запланированы общественные слушания, посвящённые рыбохозяйственной проблематике и «социальному» использованию биоресурсов. Многие аспекты повестки заседания напрямую или косвенно касаются Дальневосточного промыслового бассейна, сообщает РИА «Восток-Медиа». Представители рыбацких объединений региона считают, что поспешно, буквально наскоком обсудить заявленные темы не получится.

«Необходимость выполнения задач по использованию биоресурсов в интересах всего общества, поставленных президентом РФ на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса России, состоявшегося 19 октября 2015 года при выполнении поручений президента Российской Федерации и подготовке нормативно-правовых актов» – именно так официально заявлена тема сегодняшних общественных слушаний, на которых председательствует глава комиссии ОП РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Евгения Уваркина.

По мнению общественников, Россия остаётся в рыбной промышленности страной «третьего мира» – несмотря на уникальные налоговые и организационные условия, созданные на Дальнем Востоке для размещения машиностроительных производств. В том числе – для серийного строительства рыболовных судов.

Судя по заранее опубликованному тексту повестки, эксперты ОП РФ намерены апеллировать к «узкой группе пользователей биоресурсов», которые должны руководствоваться интересами всего общества. «Под общественными интересами понимается экономически эффективное и рациональное использование биоресурсов посредством извлечения максимального объёма средств и продукции, что без использования современного, высокотехнологичного флота невозможно», говорится в сообщении.

Также участники слушаний планируют обсудить вопросы продовольственной безопасности, использования «исторически российских» биоресурсов открытых районов Мирового океана, «которые страна последовательно теряет на протяжении последних 25 лет».

Как выяснило РИА «Восток-Медиа», многие представители отрасли от Дальнего Востока действительно получили накануне приглашения на слушания. Однако за несколько дней, по их мнению, к такой тематике подготовиться невозможно.

«Есть консолидированное мнение рыбацкого сообщества региона, в том числе, Приморского края: вопрос требует серьёзной подготовки, а не так, чтобы «с кондачка» прийти в Общественную палату. На мой личный взгляд, повестка слушаний сформулирована некорректно, – высказал свою точку зрения президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. – Водные биологические ресурсы, прежде всего, – федеральная собственность. И рыбакам на 10, а вскоре, в соответствии с принятым законом, и на 15 лет эти ресурсы отдадут в промышленную эксплуатацию. Готовятся серьёзные изменения в законодательстве, включая налоговое, не со всеми новациями мы согласны. В концептуальном виде не выработанные до конца новшества пока сложно объяснять. И вот на этой стадии что-то обсуждать, считаем, ещё рано. С огромным уважением относимся к Общественной палате Российской Федерации, но мы за качественную подготовку такого рода вопросов, без популизма».

По мнению президента АРПП, со стороны государства рыбакам уделяется очень большое внимание, и мероприятие ОП нельзя назвать из ряда вон выходящим событием. В отрасли ведётся системная работа, она налажена вплоть до президентского уровня – с прямым докладом главе государства. И во всём этом процессе, по словам Мартынова, непосредственно участвует рыбацкое сообщество Дальнего Востока.

Заместитель председателя Координационного совета рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока Сергей Тимошенко откровенно признался, что впервые слышит о мероприятии Общественной палаты – его в столицу не пригласили.

Не получал подобного приглашения и член совета директоров АО «Рыболовецкий колхоз “Восток-1”» Александр Передня. Но у него есть своя позиция относительно «новых правил игры» в рыбной отрасли. На высшем уровне заявлено о преференциях в виде инвестиционных квот тем участникам рынка, кто начнёт обновлять собственный флот.

«А как же быть с теми, кто уже значительно вложился в обновление флота ранее? – задаётся вопросом Александр Передня. – Ресурс-то общий. Полагаю, [при утверждении дальнейшего механизма инвестквот] необходимо проанализировать капитальные вложения предприятий. Не сомневаюсь, что могут возникнуть сложности в администрировании данного процесса. Хотелось бы избежать споров и конфликтов».



