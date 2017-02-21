Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо

Федеральная информационная система «На Дальний Восток» теперь показывает доступные земли для приобретения гектара и на территории другого государства. Сейчас на сайте отмечены всего три участка на японском острове Хоккайдо, которые нельзя брать в пользование. Однако взять даже разрешённый надел нельзя — система сообщает, что эти участки не предоставляются в соответствии с федеральным законом.

Система не разрешает брать участки, где располагается озеро — это сделано согласно Водному кодексу. Под запрет попал также горный массив и участок береговой зоны. Остальные земли доступны. По словам экспертов, подобная оплошность могла произойти из-за того, что сайт постоянно обновляется, отметкой границ свободных участков занимаются различные структуры. Они передают данные в Росреестр, который не успевает отлеживать всю информацию. Из-за этого многие доступные для безвозмездного пользования земли теперь нельзя получить. Некоторые ведомства используют старые карты, из-за чего и возникает путаница. Возможно, что японский остров попал в зону доступа из-за подобной ошибки.

Также земли других границ не закрашивают в серый цвет, поскольку гражданам должно быть понятно, что они и так недоступны, однако система по какой-то причине всё же выделила запретные зоны на чужих территориях. Ранее граждане России уже пытались таким образом оформить гектар в Турции и в Китае.

Это не первый случай ошибок системы «На Дальний Восток». РИА «Восток-Медиа» писало, что участок земли с древними петроглифами у села Сикачи-Алян в Хабаровском крае на время оказался в реестре «дальневосточного гектара». Коллективную заявку на него оформили жители дальневосточной столицы. А жители Приморского края едва не зарегистрировали участки на территориях заповедника и средневекового города.