Сегодня вторник, 21 февраля 2017 года, 12:52
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
"Денег нет": эпатажная Лолита дала живой концерт в Хабаровске
"Денег нет": эпатажная Лолита дала живой концерт в Хабаровске
Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
За неделю в Приморье раздали ещё 100 гектаров
За неделю в Приморье раздали ещё 100 гектаров
Жестокое убийство подростка в Приморье оказалось заказным
Жестокое убийство подростка в Приморье оказалось заказным
Регионы:


Популярное
вчера, 16:08
У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
вчера, 14:14
К торговому центру во Владивостоке стянулись пожарные расчёты
вчера, 15:32
В Приморье арестовали очередного районного главу
сегодня, 07:01
Небесная канцелярия ударит по Приморью в День защитника Отечества
вчера, 17:53
Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
вчера, 14:53
Сегодня опасно выезжать на дороги Приморья
вчера, 16:42
На днях в Приморье закроются несколько пунктов пропуска
вчера, 17:45
Болельщики "Адмирала" посмотрят плей-офф по московским ценам
сегодня, 10:09
Сегодня судно "Еруслан" отбуксируют в Славянку
вчера, 15:14
Во Владивостоке возвели половину временной теплотрассы на Эгершельде

Обсуждаемое
сегодня, 11:36
4

Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 18:43
3

Сергей Дроботенко даст праздничный концерт во Владивостоке
вчера, 16:08
3

У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
вчера, 17:53
3

Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
сегодня, 10:09
3

Сегодня судно "Еруслан" отбуксируют в Славянку
вчера, 13:12
2

В зоопарк под Уссурийском привезли двух леопардов
вчера, 14:53
2

Сегодня опасно выезжать на дороги Приморья
вчера, 15:32
2

В Приморье арестовали очередного районного главу
вчера, 17:21
1

На землю у озера Ханка претендуют 600 заявителей ДВ-гектара
вчера, 13:58
1

Приморские загсы переведут актовые книги в электронный вид
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья вчера, 10:16
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 623



Система Orphus

Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо

Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
Система показывает земли Японии как доступные для оформления надела
12 минут назад
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Федеральная информационная система «На Дальний Восток» теперь показывает доступные земли для приобретения гектара и на территории другого государства. Сейчас на сайте отмечены всего три участка на японском острове Хоккайдо, которые нельзя брать в пользование. Однако взять даже разрешённый надел нельзя — система сообщает, что эти участки не предоставляются в соответствии с федеральным законом.

Система не разрешает брать участки, где располагается озеро — это сделано согласно Водному кодексу. Под запрет попал также горный массив и участок береговой зоны. Остальные земли доступны. По словам экспертов, подобная оплошность могла произойти из-за того, что сайт постоянно обновляется, отметкой границ свободных участков занимаются различные структуры. Они передают данные в Росреестр, который не успевает отлеживать всю информацию. Из-за этого многие доступные для безвозмездного пользования земли теперь нельзя получить. Некоторые ведомства используют старые карты, из-за чего и возникает путаница. Возможно, что японский остров попал в зону доступа из-за подобной ошибки.

Также земли других границ не закрашивают в серый цвет, поскольку гражданам должно быть понятно, что они и так недоступны, однако система по какой-то причине всё же выделила запретные зоны на чужих территориях. Ранее граждане России уже пытались таким образом оформить гектар в Турции и в Китае.  

Это не первый случай ошибок системы «На Дальний Восток».  РИА «Восток-Медиа» писало, что участок земли с древними петроглифами у села Сикачи-Алян в Хабаровском крае на время оказался в реестре «дальневосточного гектара». Коллективную заявку на него оформили жители дальневосточной столицы. А жители Приморского края едва не зарегистрировали участки на территориях заповедника и средневекового города.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru