Госдума предложила портам Ванино и Находка установить новую технику

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды рассмотрели экологическую ситуацию в дальневосточных портах Ванино и Находка и обсудили меры для её улучшения. В итоге думцы пришли к единому мнению — на предприятиях нужно установить современное оборудование.

В портах Ванино и Находка проводят перевалку угля открытым способом. В последнее время объёмы работы резко выросли, и местные жители оказались в завесе чёрной пыли. Люди начали жаловаться в разные инстанции, обращались за помощью к депутатам и президенту. Росприроднадзор организовал ряд проверок. После их проведения удалось приостановить работу десяти установок дробления угля в порту Ванино Хабаровского края. Компания, которая незаконно использовала дробильные установки, должна выплатить штраф и установить пылеподавляющее оборудование. Как сообщил начальник управления экологического надзора Росприроднадзора Михаил Оводков, аналогичные меры сейчас принимаются и к портовым операторам в Находке Приморского края. «Пыльная» проблема дальневосточных городов заставила Росприроднадзор запланировать на 2017 год проведение аналогичных проверок во всех 67 российских портах.

По информации пресс-службы Госдумы, изначально порты Ванино и Находка не были приспособлены к перевалке угля, поэтому жильё строили в непосредственной близости от промышленных сооружений. Сейчас обычные дома оказались вблизи эпицентра загрязнения. По мнению депутатов, полное закрытие портов не решит проблему, поскольку это градообразующие предприятия, которые обеспечивают работой большинство населения. Депутаты считают, что единственное правильное решение — заставить организации работать с современным оборудованием, в том числе использовать специальные вагоноопрокидыватели с пылеулавливающими установками, конвейерные ленты, судопогрузочные машины и устройства, блокирующие распространение пыли.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже мужчина прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию о том, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Недавно её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

О похожей проблеме в начале этого года начали трубить жители Находки. Представители общественной организации «Надежда» направили в адрес президента России Владимира Путина петицию, а жители города запустили сетевой флешмоб #Находка задыхается. Между тем в Приморье действует запрет на перевалку угля открытым способом. Недавно председатель комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ОП России Евгения Уваркина направила в адрес Минвостокразвития ряд предложений, в которых отметила, в том числе, приватизацию государственных гидротехнических сооружений.

На прошлой неделе председатель совета директоров ОАО «Терминал Астафьева» Андрей Гранатов заявил, что компания готова принять активное участие в создании единой санитарно-защитной зоны на территории микрорайона мыса Астафьева вместе с другими стивидорами, там находящимися. Компания также поддерживает идею установки электронной системы автоматического мониторинга воздуха в микрорайоне. Андрей Гранатов напомнил, что начиная с 2012 года, то есть с момента начала деятельности «Терминала Астафьева», компания целенаправленно воплощает в жизнь идею создания первого в Приморье, да и во всей России, закрытого терминала перевалки угля и других сыпучих грузов.