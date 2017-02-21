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Получателям "гектара" в марте начнут выдавать льготные кредиты

Получателям "гектара" в марте начнут выдавать льготные кредиты
Глава Минвостокразвития заявил, что эта мера поддержки заработает в пилотном режиме
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

С марта 2017 года владельцы «дальневосточного гектара» смогут рассчитывать на ещё одну меру федеральной поддержки — льготное кредитование по сниженной процентной ставке. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По его словам, этот проект запустят весной в качестве пробного, пока в ведомстве разрабатывают дополнительные меры содействия получателям бесплатных земельных наделов.

«В марте в пилотном режиме стартует проект по льготному кредитованию, предполагающий снижение процентной ставки по потребительским кредитам для получателей гектаров до 8-10 %. Соответствующий механизм реализации был одобрен в пятницу на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Общая сумма всех выданных кредитов составит до 6 миллиардов рублей», — уточнил глава Минвостокразвития. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, Фонд развития Дальнего Востока совместно с кредитными учреждениями, имеющими развитую сеть отделений по всей стране, предложит получателям «дальневосточных гектаров» новый финансовый продукт. Благодаря ему новоиспечённые землевладельцы смогут приобрести товары, необходимые для обустройства полученных участков — сруб для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу — на льготных условиях. Снижение ставки по потребительским кредитам до 8-10 % годовых Фонд обеспечит через предоставление банкам-партнёрам доступного и долгосрочного возвратного финансирования. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Согласно данным Центробанка, средняя ставка по кредитам наличными на срок больше года в 2016 году составила 17,5 % годовых.

Прототип электронной площадки, на которой будут выставлены товары для приобретения в кредит, уже разработали. Сейчас Фонд развития Дальнего Востока ведёт переговоры о расширении пула поставщиков товаров и услуг для получателей «гектара». При этом одним из приоритетов в выборе партнёров является гибкая ценовая политика.

Максимальный размер кредитов по программе составит до 600 тысяч рублей по индивидуальным заявкам и до 3 миллионов — по коллективным. Займы будут выдавать на срок до 5-8 лет. Сочетание длинного срока погашения и льготной ставки позволит снизить ежемесячный платёж в 2-3 раза относительно расходов по кредитам, которые банки сегодня выдают на рыночных условиях.

 
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