Хабаровский край обогнал Приморье по качеству жизни

Однако лучше всего на Дальнем Востоке живут на Камчатке

Качество жизни в Хабаровском крае значительно выше, чем в Приморье. Однако лучше всего на Дальнем Востоке живут на Камчатке. К такому выводу пришли эксперты, изучившие статистические данные во всех регионах России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ежегодный рейтинг регионов по качеству жизни подготовили эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг». Список основан на различных показателях, фиксирующих фактическое состояние условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. Для изучения этих показателей авторы использовали данные Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, а также сайтов региональных органов власти.

Лидерами рейтинга уже традиционно являются Москва и Санкт-Петербург. Дальневосточные регионы не смогли попасть даже в 30-ку лучших. Выше других расположился Камчатский край, заняв 32 строчку. Хабаровский край расположился на 36 строчке, а Колыма - на 39. Приморский край находится за чертой 50-ти лучших, занимая только 51 строчку. Сахалин расположился на 53 месте, а Амурская область – на 67. Якутия, Чукотка и ЕАО заняли 71, 77 и 81 места соответственно.

Худшие показатели в Калмыкии, Ингушетии и Тыве. Три этих региона заняли последние места с 83 по 85.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что условия жизни на Дальнем Востоке должны превышать среднероссийский уровень.