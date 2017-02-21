Хабаровским каюрам пришлось дрифтовать на ледяной трассе в Приморье

Хабаровские каюры вернулись домой с чемпионата Приморского края по снежным дисциплинам ездового спорта «Восток России-2017». Они проходили на территории оздоровительного центра «Родник Здоровья», расположенного в селе Калиновка Спасского района. Гостями из дальневосточной столицы стали восемь спортсменов. Среди них шесть представителей хабаровского центра ездового спорта «Тандем» — Станислав Маев, Алексей Богатинов, Лидия Гладилина, Елена Домницкая, Сергей Звода, Евгений Муромцев; каюры Елена Смолина из клуба ездового спорта «Амурские волки» и Ирина Акулова из команды питомника сибирских хаски Sofina Dreams. Состав приморских судей на трассе дополнила хабаровчанка Мария Маева.













Чемпионат проходил два дня. В ходе первого участники определяли очерёдность стартов в главном испытании — гонке преследования. Соревновались спортсмены в двух дисциплинах — скиджоринге и нарта-спринте на упряжках из двух и четырёх собак. Правда, хабаровским каюрам пришлось выступать в непривычных условиях — на обледеневшей трассе. Несмотря на это, они смогли занять четыре из шести призовых мест в нарта-спринте среди взрослых.













Так, Елена Смолина, которая впервые участвовала в приморском чемпионате, завоевала золото с упряжкой, которую тянули полуторагодовалые родные братья-хаски Буран и Персей. Трасса оказалась сложной и интересной: много подъёмов и крутых спусков с резкими поворотами. Дистанцию в 5,4 километра собаки с каюром по сумме времени двух дней преодолели за 40 минут и 53 секунды.





«Было нелегко — сильные соперники. К тому же в первый день на ближайшем к стартовой линии повороте я подвернула левую ногу. На секунду даже промелькнула мысль: «Неужели не смогу дальше бежать?» Но стиснула зубы и смогла. Догнала Алексея Завгороднева из владивостокского центра ездового спорта «Спутник», стартовавшего на две минуты раньше меня, и в результате за первый день — лучшее время среди всех участников. На второй день — пасьют, гонка преследования. О больной ноге на трассе пришлось забыть. Через 33 секунды после меня стартовал Евгений Матвеев из «Спутника». С ним мы и боролись до самого финиша: он обгонял меня, я догоняла его и обходила, он опять вырывался вперёд и только на предпоследнем или последнем подъёме в гору я уже окончательно его обошла, и он следовал за мной буквально по пятам. Финишировал через секунду после меня», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Елена Смолина.

Третьими к финишу пришли нарты Станислава Маева. Как писало агентство, каюр решился участвовать в «Востоке России», едва вернувшись в Хабаровск с чемпионата страны по ездовому спорту, где вошёл в десятку сильнейших спортсменов. Его отставание от Елены Смолиной составило чуть больше полутора минут, а следующий за ним Завгороднев уступил ещё 12 секунд.

«Трасса тяжёлая, участков, где можно перевести дух, мало. Добавило сложности обледенение трассы, поскольку за несколько дней до старта стояла тёплая погода, а накануне ударил крепкий мороз. Но, если в первый день ещё были страхи на некоторых самых опасных участках, то во второй день гонки, в режиме пасьют, пришлось выкладываться на полную и бороться за пьедестал не только с секундомером, но и с реальными соперниками. В целом, я доволен результатом, а также неоценимым опытом на горной ледяной трассе», — рассказал Станислав Маев.









«Тандемовец» Алексей Богатинов финишировал пятым, отстав от лидера гонки на 3 минуты и 19 секунд, а девятой стала Лидия Гладилина. В этот раз девушке не помогло то, что на приморской дистанции она выступала не впервые: во-первых, подвело обледенение, во-вторых, — настрой собак. Во второй день соревнований Гладилина уступила две позиции от своего лучшего результата.









«Рич хотел к «папе», поэтому срезал углы. Если бы не Вольк, упряжка бы сама пришла на финиш. В конце мы тоже стали срезать. Я орала, как резаная! В этот момент в нас врезалась упряжка, и собаки сцепились друг с другом. У меня иногда сил и сцепления ног с трассой не хватало, чтобы их оттянуть. А трасса была просто огонь! Нарты шли юзом 70 процентов трассы, приходилось буквально дрифтовать. В результате было много эпических падений так, что даже конкурс на самый красивый синяк хотели объявить. Настоящие соревнования — с кровью, потом и сорванным голосом», — призналась Лидия Гладилина.











В более скоростных «четвёрках» первое место заняла Наталья Орехова с Камчатки. Она существенно обошла хабаровчанку Елену Домницкую, которая оба дня финишировала второй. Третьей стала Ирина Акулова, которая перед соревнованиями поставила себе цель — во что бы то ни стало войти в тройку лучших в своей дисциплине. Так она хотела «отыграть» неудачу на чемпионате «Амурская метель», где девушка стала девятой. К обледеневшей трассе пришлось относиться без страха, но с аккуратностью. Во второй день чемпионата каюр проиграла одну позицию, однако временного запаса хватило, чтобы удержаться на пьедестале почёта.









«На этих соревнованиях в Спасске я заменила двух собак и ведущей парой были моя Деми и Роло, а второй — Эйс и Вольер. Мы с моей четверолапой командой были как единое целое, мы настолько понимали друг друга, что и дало нам силы выйти в лидеры. В первый день мои ребятки отработали «на ура», обогнали две упряжки, но за метисами, бежавшими впереди, конечно, не угонишься. Во второй день мы во времени упустили. На две минуты дольше бежали — трасса совсем льдом была. В повороты входили боком, падали, врезались в деревья. Но это не останавливало нас. Выложились, как могли, и прибежали на почётное третье место. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся — будем подниматься по пьедесталу дальше и тренировать уже шестёрку собак», — поделилась Ирина Акулова.









Евгений Муромцев, так же, как и Станислав Маев, завоевавший звание одного из десяти сильнейших каюров России, в этот раз с упряжкой из четырёх собак финишировал последним. Его постигла неудача во второй день турнира.









По итогам приморского чемпионата хабаровские спортсмены взяли одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали.