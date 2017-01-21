В аэропорту Владивостока изучают, что привело к аварийной посадке А319

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При взлёте камчатского рейса неожиданно сработали датчики пожарной сигнализации
|Фото: findspicture.com
Сегодня утром во владивостокском аэропорту произошёл инцидент – аэробус А319, вылетавший на Камчатку, был вынужден экстренно вернуться, запросив аварийную посадку. Самолёт сел безо всяких эксцессов, 100 пассажиров и экипаж не пострадали. Спустя несколько часов всех, кто летел этим рейсом № 5614, пересадили в другой самолёт и отправили в пункт назначения, Петропавловск-Камчатский.
Когда на земле стали разбираться в причинах аварийной посадки, выяснилось, что при взлёте сработали датчики пожарной сигнализации. Сейчас причину, по которой сработало оборудование, выясняют специалисты, аэропорт Владивостока работает в штатном режиме.
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