В аэропорту Владивостока изучают, что привело к аварийной посадке А319

Сегодня утром во владивостокском аэропорту произошёл инцидент – аэробус А319, вылетавший на Камчатку, был вынужден экстренно вернуться, запросив аварийную посадку. Самолёт сел безо всяких эксцессов, 100 пассажиров и экипаж не пострадали. Спустя несколько часов всех, кто летел этим рейсом № 5614, пересадили в другой самолёт и отправили в пункт назначения, Петропавловск-Камчатский.

Когда на земле стали разбираться в причинах аварийной посадки, выяснилось, что при взлёте сработали датчики пожарной сигнализации. Сейчас причину, по которой сработало оборудование, выясняют специалисты, аэропорт Владивостока работает в штатном режиме.