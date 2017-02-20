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На "Волочаевские дни" приехали больше 300 лыжников Дальнего Востока

На "Волочаевские дни" приехали больше 300 лыжников Дальнего Востока
Быстрее всех оказался спортсмен из Нанайского района Хабаровского края
11 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: пресс-служба управления по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

В окрестностях краевого центра, недалеко от села Ильинка, на спортивной базе Дальневосточной государственной академии физической культуры прошёл лыжный марафон «Волочаевские дни». Он по традиции посвящён памяти Героев Гражданской войны на Дальнем Востоке. На соревнования прибыли больше 300 лыжников из Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Участники состязались на трёх дистанциях — 50, 25 и 12,5 километра. В гонках участвовали не только юниоры, молодёжь и взрослые мужчины и женщины, но и ветераны — они выбирали себе дистанцию в зависимости от физических возможностей. Ровно в полдень все возрастные группы одновременно стартовали на лыжном стадионе.

Главный приз традиционно ждал победителя на марафонской дистанции в 50 километров. Дмитрий Шохирев из села Троицкое Нанайского района примерно за 40 метров до финиша вырвался вперёд и первым пересёк финиш. Он преодолел расстояние за два часа 10 минут и 47,2 секунды. Ровно через две секунды завершил гонку мастер спорта Дмитрий Дербин из хабаровского клуба «Динамо». Третьим финишировал студент четвёртого курса ДВГАФК Алексей Романов с результатом в два часа 20 минут и 21,1 секунды.

«Радует, что в этих соревнованиях последние пять лет участвует всё больше девушек и юношей, не только из спортивных школ и клубов, а приезжают вместе с родителями и выступают семьями. Активнее стали и ветераны, причём ежегодно улучшают свои результаты. А сильнейшие уже два года принимают участие в первенстве мира среди ветеранов лыжного спорта», — рассказал президент федерации лыжного спорта Хабаровского края Георгий Волкушин.

На дистанции в 25 километров среди женщин победила студентка академии физической культуры Алина Васильева. У девушек и юношей старшей возрастной группы на этом расстоянии выиграли Анна Большакова из села Ильинка и Артём Немов из хабаровской ДЮСШ «Лидер». Соперничество среди девушек и юношей средней возрастной группы на дистанции 12,5 километра выиграли Валерия Фоменко и Леонид Михалёв из спортивной школы «Лидер». Как сообщает пресс-служба управления по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края, после соревнований все участники согрелись горячим чаем и подкрепились армейской кашей из полевой кухни.

 
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