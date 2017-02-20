Двое лыжников пройдут по льду от Хабаровского края до Сахалина

Больше 600 километров от Хабаровского края до Сахалинской области пройдут двое лыжников. Переход стартует 23 февраля от села Тугур и завершится через 40-50 дней.

Подготовку к путешествию лыжники начали в 2012 году — каждую зиму отправлялись в походы длительностью от двух недель до месяца. Обойдя Сахалин, местные экстремалы решили покорить льды соседнего региона. В прошлом году они прошли 300 километров от Чумикана до Тугура, и на этот раз они намерены продолжить путь и дойти до Сахалина.

«От Чумикана до Тугура мы прошли за рекордные 26 дней. Рекордное количество льда, открытая вода, скорость была очень низкой. В этом году хотим логически продолжить маршрут. Он будет в два раза длиннее — 600-750 километров. Рассчитываем преодолеть его дней за 40-50», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Максим Пасюков.

Символизма в дате начала путешествия нет — всё в дело в вертолёте, который 22 февраля забросит экстремалов в Тугур. Добраться до села другим транспортом невозможно, а винтовая машина летает туда всего раз в две недели. С собой лыжники берут профессиональное снаряжение, протестированное в «боевых» условиях. С подобным оснащением экстремалы покоряют Гренландию и Антарктиду. Снаряжение и провизию сахалинцы забросили по морю в Тугур ещё летом 2016 года. Зимой сделать это невозможно.

«По воде, по льду мы пересечём только Татарский пролив. Остальной путь проходит по территориям прибрежных районов — 100-500 метров от берега. Кроме опасности провалиться в ледовую трещину, ничего страшного нет. Самое опасное — мысы. Там сильные течения, лёд смывает, они стоят открытые, приходится облазить, обходить. Можно целые сутки на это потратить», — отметил Максим Пасюков.

В поход Максим Пасюков и Данил Волосович отправятся вдвоём. Лыжники признаются, что желающий составить им компанию нет — переход длинный и трудный, требующий специальной подготовки.

«На наш взгляд, выбранный маршрут — самый интересный для ледового перехода: трудно, открытая вода, множество исторических мест по пути, всё пронизано историей. Я даже не знаю, где в Хабаровском крае есть более интересный ледовый лыжный маршрут. К тому же он самый дикий — в прошлом году мы ни одного человека за 26 дней не встретили. На этот раз только семью маячников встретим», — признался Максим Пасюков.