Андрей Мартемьянов: "Адмирал" превзошёл "Амур" в атаке

После проигрыша хабаровского «Амура» в дальневосточном дерби и. о. главного тренера клуба Андрей Мартемьянов сообщил, что остался недоволен некоторыми игроками и заявил о грядущих перестановках в составе команды.

«Игра была тяжёлая — была борьба характеров. Благодарю болельщиков, которые заполнили «Платинум Арену». К сожалению, мы не смогли порадовать их голами и, естественно, очками. Соперник превзошёл нас и в тактике, и в движении в первом периоде. Потом мы немного выровняли игру, но, к сожалению, в атаке у нас мало что получалось», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Наставник «тигров» признался, что у него есть претензии к отдельным игрокам, но имён их называть не стал, назвав это внутренним делом команды и пообещав разобраться. По словам Андрея Мартемьянова, в целом претензий к команде у него нет, поскольку игроки отдали все силы, просто соперник сыграл грамотнее.

«Ротация в составе будет. Кого поднимем из «молодёжки», решим завтра-послезавтра. У нас есть ещё ребята в «Соколе», они неплохо себя проявляют. Возможно, и они появятся», — заявил и. о. главного тренера «Амура».

Как писало РИА «Восток-Медиа», заключительная встреча дальневосточных хоккейных команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла в Хабаровске. Победу одержал «Адмирал» из Владивостока, сумевший поразить ворота «Амура» дважды. «Тигры» отметиться голами не сумели.

Следующий матч «Амур» проведёт дома 24 января. «Тигры» скрестят клюшки со «Слованом» из Братиславы. А «Адмирал» в этот день примет на своём льду «Медвешчак» из Загреба.