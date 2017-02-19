Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что условия жизни на Дальнем Востоке должны превышать среднероссийский уровень. Этого, по его мнению, удастся достигнуть благодаря принципиально новому механизму социально-экономической поддержки региона. Он подразумевает создание специальных «дальневосточных разделов» в государственных программах, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Этот вопрос стал ключевым на совещании Александра Галушки с представителями краевых органов власти, накануне прошедшем в доме переговоров во Владивостоке. Во время общения с прессой министр отметил, что теперь в государственных программах, в программах государственных компаний и корпораций в обязательном порядке выделяются специальные разделы по развитию Дальнего Востока. Более того, эти разделы разрабатываются не в целом для ДФО, а в частности для каждого без исключения региона.

Речь идёт о 27-и государственных программах в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной поддержки граждан, развития промышленности, сельского хозяйства, судостроения, рыбохозяйственного комплекса и других.

«В каждой из них должны быть свои прицельные мероприятия, связанные с развитием здравоохранения в Приморском крае, например. При этом каждый раздел подразумевает пояснять, когда будут достигнуты поставленные цели и требует, чтобы качество и условия жизни дальневосточников превышали среднероссийский уровень. Повторюсь, это требование», — подчеркнул Александр Галушка.

Во время совещания во Владивостоке министр лично разъяснил конкретные практические нюансы и аспекты реализации нового принципа применительно к проблемам и задачам Дальнего Востока.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что удачно прошедший второе чтение законопроект об упрощённом визовом режиме примут в Госдуме уже на следующей неделе. Его действие распространится на территории свободного порта Владивосток. В скором времени к нему должны примкнуть Сахалин, Камчатка и Хабаровский край. Об этом также во время общения с прессой в приморской столице рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.