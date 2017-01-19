Дальневосточное дерби: "Амур" всухую уступил "Адмиралу" в Хабаровске

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сегодня, 19 января, проиграл заключительный в нынешнем сезоне матч против приморского «Адмирала». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», четвёртое дальневосточное дерби завершилось победой «моряков». Приморцы увезли из дальневосточной столицы три очка, «всухую» обыграв «тигров» на их льду.









Хабаровчане выиграли первое вбрасывание и сразу устремились к воротам «Адмирала». На третьей минуте нападающий Томаш Зогорна вышел на атаку в зону гостей, но те были начеку. Защитник «моряков» Андрей Сигарёв мощным ударом от синей линии попытался распечатать ворота «тигров» — Юха Метсола отреагировал вовремя. Нападающего Теему Рамстедта за задержку соперника клюшкой отправили на две минуты на штрафную скамейку, и за это время ни одной возможностью забросить шайбу в ворота хабаровчан гости не воспользовались.









У голкипера «Амура» практически не было времени на передышку, но вратарю «Адмирала» Игорю Бобкову тоже пришлось нелегко в своей зоне. Нападающий «тигров» Вячеслав Литовченко отправил снаряд от синей линии в сторону Бобкова, но тот защитил ворота. Первое удаление у «моряков» заработал нападающий Джеймс Райт за удар клюшкой. После того, как он вернулся на лёд, владивостокцы словно взбодрились и, наконец, открыли счёт: первую шайбу забросил нападающий Роберт Саболич — 0:1.









Второй игровой отрезок начался для хабаровской команды с удаления — защитник Владимир Малевич на две минуты ушёл со льда за то, что высоко поднял клюшку. «Адмирал» честно пытался, но не реализовал большинство. На 25-й минуте матча защитник приморцев Оскарс Бартулис ударил от синей линии — Юха Метсола, закрытый игроками, увидел снаряд в последний момент и успел отразить атаку. Через две минуты Владимир Малевич сильным ударом «подстрелил» одного из «моряков» шайбой, и тот упал на лёд, но снаряд так и не достиг цели. Ещё один опасный момент возник в зоне хабаровчан на экваторе игры: шайба летела прямо в ворота хозяев льда — голкипер вовремя среагировал.









На 31-й минуте поединка удалили за подножку «тигра» Никиту Камалова, а следом за ним на штрафную скамейку уехал «моряк» Джеймс Райт — во второй раз за матч. Через несколько минут защитника «Адмирала» Шона Морриссона наказали за то, что он умышленно отправил шайбу за пределы льда. Хабаровчане чуть не реализовали большинство, но снаряд задел клюшку защитника гостей и не долетел до ворот. Из «дуэли» нападающего Алексея Бывальцева с вратарём владивостокцев победителем вышел Бобков — счёт так и не изменился.

В третьем периоде снаряд стремительно менял хозяев. На сорок третьей минуте «тигр» Антон Крысанов оказался не готов к передаче Юрия Назарова, и «Амур» упустил удачный момент. Через минуту хабаровские хоккеисты снова устремились к воротам «Адмирала», но Игорь Бобков сработал безукоризненно. Игра переместилась в зону хозяев льда — Юха Метсола несколько раз защитил свою команду от гола. За подножку уехал на штрафную скамью защитник «тигров» Илья Горохов, но и в меньшинстве хозяева справились с натиском противника.









Под конец матча наставник «Амура» принял решение выпустить на лёд шестого полевого игрока. За 40 секунд до окончания матча Андрей Мартемьянов взял тайм-аут для своих подопечных и дал им новые указания, но для хабаровчан в сегодняшнем матче это уже не имело значения. Роберт Саболич оформил дубль, забросив снаряд в пустые ворота «тигров» — 2:0.









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