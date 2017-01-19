Приморский ледокол и караван судов пытаются выбраться из плена

Приписанный к Владивостоку ледокол «Адмирал Макаров», ещё один ледокол «Капитан Драницын», а также сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» сегодня начали движение с места ледовой блокады в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Как сообщили агентству в окружном управлении МЧС, доставив необходимый груз в город Певек на Чукотке в начале января, на обратном пути караван не смог продолжить движение из-за сложной ледовой обстановки. Впоследствии к транспортам спасатели планировали направить вертолёт, однако он не смог вылететь из-за погоды. Экипажи судов сообщили на Большую землю: они обеспечены топливом и всей необходимой провизией.

«В администрацию Певека поступила информация об изменении погоды и ледовой обстановки, суда отказались от вертолёта и будут сами искать путь. Сейчас они уже потихоньку продвигаются», — сообщили в МЧС. Представитель ведомства объяснил, что путь для судов постепенно освобождается, поскольку течение начало сносить ледовые заторы.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», караван из двух сухогрузов и двух ледоколов не может покинуть район Певека на Чукотке в Восточно-Сибирском море из-за сложной ледовой обстановки. Позже оператор ледокольного флота ФГУП «Росморпорт» сообщил, что в сложившейся ситуации экипажам судов ничего не угрожает.