"Амур" и "Адмирал" проведут четвёртое дерби сезона в Хабаровске

Хоккейные клубы «Амур» из Хабаровска и «Адмирал» из Владивостока вновь встретятся в дальневосточной столице. Сегодня «тигры» и «моряки» скрестят клюшки в «Платинум Арене». Эта встреча станет для команд заключительной в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне принципиальные соперники встречались три раза, при этом победу дважды праздновали хабаровчан. «Тигры» были сильнее в августовском домашнем матче — 3:1, и в заключительной игре 2016 года — 3:2. «Морякам» удача улыбнулась лишь в октябре, тогда на домашнем льду они выиграли со счётом 2:1.

К матчам с «Адмиралом» хабаровская дружина всегда подходит с особым настроем. Придать уверенности «тиграм» может и победная волна — «Амур» выиграл три матча подряд, в двух из которых подопечные Андрея Мартемьянова остались «сухими». Однако напряжённая игра с финским «Йокеритом» забрала у хоккеистов из дальневосточной столицы много сил, а капитана Виталия Атюшова дисквалифицировали на один матч за повторный дисциплинарный штраф.

Победы позволили «тиграм» заработать девять победных очков, сейчас в копилке «Амура» их 59. С этим активом команда расположилась на 12 строчке турнирной таблицы Восточной конференции и сохраняет лишь теоритические шансы на выход в плей-офф. «Адмирал», напротив, не теряет шансов на продвижение в следующую стадию и сейчас находится в заветной восьмёрке на Востоке. В активе «моряков» сейчас 69 очков. Однако команда Александра Андриевского не может похвастать стабильностью. В последних пяти играх приморцы смогли одержать всего две победы: в Загребе над «Медвешчаком» и в дома в овертайме над «Йокеритом».

«Адмирал» везёт в Хабаровск даже травмированных Самвела Мнацяна и Михаила Фисенко. По традиции, команду сопровождает десант болельщиков. «Амур» также не останется без шумной поддержки — в продаже осталось всего около 200 билетов, поэтому в «Платинум Арене» сегодня прогнозируют аншлаг.