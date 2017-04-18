"Пробежать Россию": марафонец добрался из Владивостока в Хабаровск

Марафонец Евгений Глушаев, 18 дней назад покинувший Владивосток, уже добрался до Хабаровска и Еврейской автономии. На сегодняшний день он преодолел 800 километров из заявленных 12 000, информирует «Восток-Медиа».

Ранее агентство сообщало, что житель города Кирова на западе России является инициатором и единственным участником программы «Пробежать Россию». Он прибыл на самолёте во Владивосток, откуда начал пробег. По пути он делает остановки, одна из которых была в Спасске-Дальнем.

В дороге Евгений знакомится с местным населением и ведёт настоящий полноформатный блог. Кировчанин выкладывает всё, что видит и что ему кажется интересным, в социальные сети - в виде роликов, фотографий и небольших текстовых публикаций. В настоящий момент связь со спортсменом отсутствует. При этом, судя по последней фотографии в Instagram, Евгений благополучно добрался не только до Хабаровска, но и до Еврейской автономии.

В списке публикаций путешественника – лесные пожары, необычные рекламные щиты и памятники, а личный канал на YouTube ежедневно пополняется видеоматериалами о тяготах и приятных моментах пешей «прогулки» в более чем десяток тысяч километров.

Впереди у спортсмена ещё сотни городов, посёлков и более 11 000 километров до конечной цели забега – Крыма и Севастополя.































