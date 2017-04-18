Дальнему Востоку дадут деньги на добрые дела в социальной сфере

В рамках федеральной программы «В добром крае — добрые дела!» на социальные некоммерческие проекты Дальнего Востока направят финансирование из федерального бюджета. Общая сумма грантов, которые предоставят авторам лучших общественно полезных инициатив, составит около 50 миллионов рублей.

Информацию о грядущем выделении дотации озвучил председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

«Программа «В добром крае — добрые дела!» сфокусирована на поддержке социальных инициатив в девяти регионах Дальнего Востока. Она позволит отобрать лучшие проекты в сфере образования, культуры, православной инициативы, искусства и спорта, а также в общественном секторе», — прокомментировал он.

Средства на поддержку проектов выделят на условиях софинансирования за счёт грантов, спонсорства, денег из фонда «Соработничество» и других источников.

«Грантовый фонд в процессе формирования. На этот год он будет не менее 50 миллионов рублей. Дополнительно будут привлекаться деньги региональных администраций, в рамках средств, заложенных на поддержку НКО, и некоммерческих фондов. Партнёрами программы выступят региональные администрации, общественные палаты и институты развития дальневосточных регионов, некоммерческие организации и активисты», — добавил Сергей Габестро.

По мнению организаторов, такая модель поддержки предусматривает понятную для руководителей проекта подачу своих заявок, формирование банка проектов на электронной платформе, их профессиональную экспертизу, финансирование отобранных проектов-победителей. Кроме того, программа подразумевает сопровождение проектов. Оно будет включать в себя очные семинары и вебинары, а также адресные консультации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.