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Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ

Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
Его действие распространится на Сахалин, Камчатку и Хабаровск
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Удачно прошедший второе чтение законопроект об упрощённом визовом режиме примут в Госдуме уже на следующей неделе. Его действие распространится на территории свободного порта Владивосток. В скором времени к нему должны примкнуть Сахалин, Камчатка и Хабаровский край. Об этом сегодня, 18 февраля, во время общения с прессой в приморской столице рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пятницу, 17 февраля, Госдума приняла закон во втором, по словам Галушки, решающем чтении. Третье чтение запланировано на 22 февраля, а значит, уже на следующей неделе закон будет принят и уйдёт на рассмотрение в Совет Федерации.

В ходе второго чтения депутаты исключили требование подтверждения принимающей стороны. Таким образом, порядок получения электронной визы полностью упрощён и унифицирован. Третье чтение подразумевает лишь лингвистические правки.

Для получения визы иностранным гражданам нужно будет просто зайти на сайт министерства иностранных дел и заполнить анкету. В течение четырёх дней закон обязывает дать им ответ.  Если ответ положительный, он, иностранец, просто покупает билет и прилетает во Владивосток. В течение 8 дней гражданин может находиться на территории свободного порта.

«Упрощение визового режима – это всегда увеличение туристического потока. Рядом с нами находятся страны с большим населением и растущими доходами. У нас есть большой потенциал для развития туристической отрасли Дальнего Востока. Это всё выльется в новые рабочие места и новые возможности для самих дальневосточников», - уверен Александр Галушка.

Кроме того, сейчас  завершается процесс согласования поправок в закон о свободном порте Владивосток, связанный с расширение районов. Минтранс, Минфин и Минэкономики уже их согласовали. На следующей неделе документы будут переданы в правительство.

«Мы предполагает, что режим свободного порта распространится на Хабаровск, Елизовский район Камчатского края, Сахалин. Мы делаем всё возможное и прилагаем максимум усилий, чтобы этот вопрос решался быстрее, - отметил Александр Галушка. – Упрощённый визовый режим после принятия закона начнёт действовать во Владивостоке. Как только к свободному порту присоединятся другие регионы, этот режим автоматически начнёт действовать и в других районах».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце января в Госдуме в первом чтении одобрили закон оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощённой схеме.

 
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