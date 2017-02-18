"Единая Россия" взяла шефство над каратистами Дальнего Востока

Спортсмены из Приморья, Хабаровска и с Сахалина соревновались во Владивостоке

Накануне в спортивном комплексе «Олимпиец» во Владивостоке при поддержке партии «Единая Россия» прошло открытое первенство Приморского края по карате WKF. Мероприятие собрало самых сильных спортсменов со всего Дальнего Востока.

«В нашем соревновании участвовало порядка 470 действующих спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет из Приморского края, Сахалинской области, Магадана, Хабаровского края и других территорий. И это не предел, карате всё больше набирает популярность в России. Ведь этот вид спорта не только помогает держать своё тело в высокой физической форме, но и развивает такие важные качества характера, как мужество, решимость, терпение, целеустремлённость», – отметил Игорь Дорошин, президент федерации карате Приморского края.

«Всё больше детей в нашей стране начинают заниматься спортом и задумываться о своём здоровье. Это очень хорошая тенденция, которую необходимо поддерживать и развивать. Благодаря проекту «Детский спорт», который реализует «Единая Россия», соревнования, подобные сегодняшнему, становятся всё более массовыми», – сказал Виктор Аблапов, председатель совета ОО «Приморская федерация айкидо Айкикай», возглавляющий в Приморье партийный проект «Детский спорт».

В ближайшие месяцы в рамках партпроекта планируется проведение ещё 3 крупных спортивных мероприятий на территории Приморья.