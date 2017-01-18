Рубить нельзя охранять: опечатка едва не погубила дальневосточный кедр

Дальневосточные кедры оказались под угрозой вырубки из-за опечатки в законе, сообщает РИА «Восток-Медиа». Так, во всяком случае, объяснили экологический скандал в Федеральном агентстве лесного хозяйства Министерства природных ресурсов России.

Новые правила лесозаготовки в России государственные служащие напечатали с ошибкой. По заявлению Федерального агентства лесного хозяйства, в опубликованном законодательном акте была допущена досадная опечатка. Она оказалась весьма существенной: из-за неё новый закон разрешал лесорубам орудовать в кедровых лесах, где кедр составляет до 44 % от всего древостоя. Раньше рубки запрещали, если древостой состоит из кедров более чем на 25 %. Публикация новых правил заготовки древесины вызвала бурные протесты экологов. С критикой инициативы Минприроды выступили Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы и «Гринпис». Теперь же власти сами прокомментировали скандальную ситуацию. Федеральное агентство лесного хозяйства разместило на своём официальном сайте сообщение о том, что правила опубликовали с ошибками.

«В день опубликования приказа, 10 января 2017 года, в нём была обнаружена ошибка в формулировке нормы об увеличении допустимой доли кедра в породном составе лесов», - говорится в тексте сообщения.

Руководитель агентства Иван Валентик поручил вернуть в правила заготовки леса прежнюю «кедровую» норму. Само же Минприроды в экстренном порядке сообщает региональным властям о данной ошибке. Это нужно для того, чтобы в период подготовки исправленной версии правил муниципалитеты не начали раздавать разрешения на вырубки в кедровниках. Действительно ли в законе допустили опечатку или чиновники просто решили пойти на попятную – неизвестно. Однако в конце своего обращения работники министерства поблагодарили природоохранные организации за неравнодушие к вопросу сохранения кедров. Впрочем, экологов действительно есть за что благодарить. Вполне возможно, что если бы они к проблеме не привлекли внимание, опечатки бы никто не заметил. А 80 процентов всех дальневосточных старовозрастных кедровых лесов остались бы без защиты.