Почта России внедряет электронные очереди на Дальнем Востоке

Сначала системы установят в отделениях Хабаровска и Владивостока, а затем в других крупных городах

Почта России к концу 2016 года установила 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году на Дальнем Востоке будет установлено более 40 таких устройств.

Массовое внедрение системы в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей — полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объёма.





При выборе и установке систем применяется «смарт-подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат-регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трёх окон приёма посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.





По информации пресс-службы ведомства, на Дальнем Востоке электронные очереди в первую очередь будут установлены в отделениях почтовой связи Хабаровска и Владивостока, также в 2017 году внедрение данной системы начнётся в Амурской и Еврейской автономной областях, Камчатском и Магаданском краях, на Сахалине и в Якутии.

«Внедрение электронных очередей — только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и даёт объективный контроль за результатом работы каждого оператора», — отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.