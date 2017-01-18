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Ледокол из Владивостока застрял во льдах, участвуя в атомном проекте

Ледокол из Владивостока застрял во льдах, участвуя в атомном проекте
"Росморпорт": данная ситуация не носит чрезвычайный характер
полчаса назад
Происшествия | Дальний Восток
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Фото: rosmorport.ru

Ситуация с ледовой блокадой каравана из 4 судов не носит чрезвычайный характер. Это акцентируется в официальном сообщении оператора ледокольного флота ФГУП «Росморпорт». Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Восточно-Сибирском море в районе порта Певек оказались заблокированы 2 ледокола и 2 сухогруза, включая «Адмирал Макаров» из Владивостока.

Во льдах у побережья Чукотки стоит караван судов: ледоколы «Адмирал Макаров» (порт приписки – Владивосток) и «Капитан Драницын», а также сухогрузы, завсегдатаи Севморпути «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

«В настоящий момент в районе острова Айон и мыса Шелагский Восточно-Сибирского моря наблюдается сложная ледовая обстановка: сильное сжатие и торосы выше 2,5 метра. Караван судов временно остановился из-за сложной ледовой обстановки, которая не позволяет выполнить проводку и совершить выход в открытое море. Однако данная ситуация не носит чрезвычайный характер. По прогнозам метеорологов, 19 января ожидается улучшение погодных условий, после чего будет произведена дополнительная оценка дальнейшего перехода», – говорится в сообщении «Росморпорта».

В сложившейся ситуации, уточняют специалисты предприятия, ничего не угрожает жизнедеятельности экипажей: суда обеспечены топливом и всеми необходимыми ресурсами.

13 января на Чукотке успешно завершилась разгрузка генеральных грузов для строительства пирса единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Материалы как раз доставляют «Иоганн Махмасталь», «Синегорск» при поддержке видавших виды ледоколов «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын». Чтобы доставка стройматериалов проходила без перебоев, пришлось впервые открыть навигацию в январе. Это стало серьёзным испытанием для специалистов, подчёркивают в «Росморпорте». Как правило, навигация в Певеке закрывается в ноябре.

 
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