Дрифтанём: до старта нового сезона РДС-Восток осталось пять дней

Первый этап "дымных" соревнований по автоспорту пройдёт уже в эти выходные

Организаторы РДС-Восток заявили о предстоящем старте очередного сезона состязаний по скоростному маневрированию автомобилем. Уже на этих выходных состоится первый этап соревнований. Площадкой для гонщиков-профессионалов снова станет «Приморское кольцо» в Артёме.









Как и в прошлом году, два из шести этапов пройдут в Хабаровском крае — майский и июльский. Основную часть соревнований примет Приморье. РИА «Восток-Медиа» писало, что в прошлом году в дальневосточной серии РДС два кубка победителя — первого и третьего этапов — взял владивостокчанин Максим Седых. Уроженец краевого центра Илья Фёдоров, который выступает за Приморье, стал лидером второго и четвёртого этапов. Финальные заезды прошлого сезона состоялись в один уик-энд: в последние выходные августа «Примринг» принял пятый и шестой этапы серии. В них победителями стали уроженец Дальнегорска Олег Денисевич и владивостокчанка Екатерина Седых — единственная женщина-пилот в РДС.









В этом году в гонках принимают участие больше двух десятков пилотов. Среди них не только любимцы публики — супружеская пара Седых, Илья Фёдоров, Константин Горчаков, Александр Булычев и Константин Авшаров. На трассу, решив прошлогодние проблемы, возвращается Макар Черныш из Благовещенска. Компанию Екатерине Седых составит ещё одна представительница прекрасного пола — Валерия Маковозова. Девушка уже показала отличный результат в любительской серии Drift Streets Legal, и теперь пробует свои силы среди профессионалов. Также среди новичков заявились Алексей Передерей и Алексей Артюшевский.









Первый этап нового сезона РДС-Восток стартует уже в эту субботу, 22 апреля. На «Приморском кольце» состоятся квалификационные одиночные заезды — цуйсо. На следующий день, 23 апреля, пилоты покажут своё мастерство управляемого заноса в парных выступлениях — тансо.