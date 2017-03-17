В Хабаровске эксперты забраковали молоко из ЕАО

Сотрудники Хабаровской краевой ветеринарной лаборатории взяли пробы молока торговой марки «Мой сосед корова» производителя ООО «Смидовичи». Результаты экспертизы неутешительные — в образцах обнаружили бактерии золотистого стафилококка.

Об опасной находке лаборанты тут же известили все ведомства, которые так или иначе связаны с потребительским рынком. В первую очередь уведомления о заражённом молоке получили управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Те отдали распоряжение надзорным ведомствам в Еврейскую автономную область об инициации проверок на производстве, так как завод по производству молочных продуктов торговой марки «Мой сосед корова» расположен в этом регионе.

В Хабаровске на данный момент никаких изъятий молока этой марки нет. Так, дежурный директор сети гипермаркетов «Самбери» сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что никаких уведомлений от надзорных и контролирующих органов не поступало.

«Информации у нас никакой не было. В нашей сети магазинов всё централизовано. Если бы к нам пришло какое-то распоряжение убрать с полок какой-то товар, то мы бы сразу же всё убрали, во всех магазинах. В таких случаях комиссия приезжает», — объяснила собеседница.

Стафилококковая инфекция может проявляться по-разному — от лёгких форм в виде кожных заболеваний до смертельно опасных. К ним, в частности, относится менингит.