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Жители Хабаровского края охотнее приморцев вернули долги энергетикам

Жители Хабаровского края охотнее приморцев вернули долги энергетикам
Судебным приставам удалось взыскать больше 50 миллионов рублей
6 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Больше 128 миллионов рублей взыскали в 2016 году судебные приставы с жителей Дальнего Востока за долги перед «Дальневосточной генерирующей компанией». Больше 50 миллионов вернули за отопление и горячее водоснабжение потребители из Хабаровского края.

Второе место по возврату долгов энергетикам занял Приморский край. Там сумма задолженности по исполнительным производствам снизилась на 48,5 миллиона рублей. Ещё 27 миллионов рублей вернули ДГК жители Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). В Еврейской автономной области удалось получить 21,6 миллиона рублей. В Амурской области, где потребителей значительно меньше, эта сумма составила всего 1,2 миллиона рублей.

В 2016 году Хабаровский край также стал лидером по количеству вынесенных судебных решений в пользу ДГК — 32,8 тысячи, по числу выездов к должникам — 2078, а также по количеству потребителей, с чьих счетов по суду спишут деньги для погашения задолженности — 65 тысяч абонентов. На втором месте по этим показателем вновь расположился Приморский край: 28 тысяч вынесенных судебных решений, 941 рейд по адресам должников и 45 тысяч абонентов с арестованными счетами.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», недавно должникам в крае списали пеню за газ — жители оплатили все счета до Нового года. Всего в регионе простили больше 15 миллионов рублей долгов.

 
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