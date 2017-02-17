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Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"

Хабаровские каюры поборются в Приморье за медали "Востока России"
Конкурировать с местными участниками отправятся семь спортсменов и их собаки
только что
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровские каюры сегодня отправятся в Приморье, чтобы побороться с местными спортсменами за медали краевого чемпионата по снежным дисциплинам ездового спорта «Восток России-2017». Соревнования будут двухдневными и начнутся в субботу, 18 февраля. Трасса турнира проляжет по территории оздоровительного центра «Родник Здоровья», расположенного в селе Калиновка Спасского района.


 

В составе спортивной делегации Хабаровского края — семь каюров и их верные четвероногие помощники. Так, в нарта-спринте с упряжками из четырёх собак намерены посоревноваться председатель хабаровского центра ездового спорта «Тандем» Елена Домницкая и каюр Евгений Муромцев. Он только на днях вернулся из Тверской области, где вошёл в десятку сильнейших участников чемпионата России по ездовому спорту.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», эти соревнования проходили в минувшие выходные в Тверской области. Хабаровский край там вместе с Муромцевым представляли лыжница Наталья Наумова, а также супруги Станислав и Мария Маевы. Правда, Мария тогда выступала в роли судьи. В Приморье она вместе с мужем попробует свои силы в гонках «двоек». При этом девушка только в этом году дебютировала в ездовом спорте.


 

С Маевыми в Спасский район поедет их популярный питомец — самоед Беляш, который будет работать в упряжке Станислава.


 

«Сезон 2016-2017 годов подходит к концу. Гонка «Восток России-2017» в Спасске — это своеобразная финишная прямая. И на неё я выхожу со своей проверенной командой: Беляш и сибирский хаски Шакир. Для Шаки этот старт будет последним в его карьере большого спорта, так как возраст берёт своё, но мы ещё повоюем. Спасская трасса для меня нова, на ней я ещё не выступал, поэтому там мне пригодится весь опыт Шакушки, юношеский задор Беляша и поддержка моей семьи», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Станислав Маев.


 

Также в нарта-спринте с двумя собаками поучаствуют Алексей Богатинов, Елена Смолина и Лидия Гладилина. Последней спортсменке приморская трасса наиболее знакома.


 

«Я в Приморье еду уже, наверное, раз четвёртый — каждый год стабильно. В этом году участвую на «двойке»: со мной, как всегда, мой верный вожак и друг Вольк и новый напарник — двухгодовалый маламут Рич. Сначала я вообще собиралась ехать за компанию фотографом, но было бы немного грустно самой не потоптать трассу ножками. Волку в этом году будет семь лет. Он бодр, но скорость заметно спала. Зато он не агрессивен, знает все ездовые команды и умеет бежать впереди без преследования упряжки. Буквально за двое суток до отъезда в Спасск мне удалось познакомить и опробовать двух моих напарников. Это было довольно волнующе, потому что Рич в силу возраста мог начать доминировать над Волком, и могла начаться драка. Однако, к нашему удивлению, всё прошло гладко, и ребятки сбегались отлично», — рассказала Лидия Гладилина.


 

Она уточнила,что приморская трасса существенно отличается от привычной для хабаровчан «равнины» в селе Ильинка: там больше горок и склонов, потребуется больше сил и каюрам, и собакам. Несмотря на это, настрой у хабаровчан на победу: как правило, из соседнего региона они без медалей не возвращаются.

 
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