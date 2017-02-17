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На Дальнем Востоке хотят создать ТОР по развитию аквакультуры

На Дальнем Востоке хотят создать ТОР по развитию аквакультуры
По мнению Трутнева, это позволит развивать новую отрасль в пищевой промышленности
только что
Экономика | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на заседании профильной правительственной подкомиссии заявил о намерениях создать специализированную ТОР для резидентов, которые займутся рыбохозяйственной деятельностью. Он поручил специалистам Минвостокразвития детально проработать этот вопрос.

«У нас такой отрасли как аквакультура на Дальнем Востоке нет, но есть нечасто выдающийся шанс создать новую отрасль. Для того, чтобы это сделать быстро и эффективно, надо применять все меры стимулирования. Например, взять оболочку территорий опережающего развития. Она себя уже неплохо зарекомендовала. Надо эту оболочку распространить и на тех людей, которые будут приходить с инвестициями в аквакультуру. Мы посмотрим, как это лучше сделать технологично, но смысл очень простой — любой человек, который заходит в аквакультуру, создаёт новые предприятия, может стать резидентом территории опережающего развития. Условное название этой ТОР — «Рыбохозяйственная». Смысл очень простой: любой человек, который вкладывает деньги в развитие экономики Дальнего Востока, должен пользоваться льготами», — озвучил Юрий Трутнев.

Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков сообщил, что уже подготовлены поправки в закон о территориях опережающего развития, позволяющие создать такие специализированные ТОР. Его слова передаёт пресс-служба ведомства.

«Завершается их подготовка к внесению в Госдуму. В весеннюю сессию мы планируем, что они будут приняты. Схему предлагаем простую: победитель аукциона на право использования акватории получает предложение стать резидентом ТОРа, а его рыбоводный участок включается в границы ТОР», — прокомментировал замглавы Минвостокразвития.

Крутиков также рассказал, что уже подготовлены законодательные поправки в сфере охраны рыбоводных участков.

«В соответствии с разработанным законопроектом, рыбоводные участки могут быть признаны объектом охраны в соответствии с законом о частной охранной деятельности. Частные охранники могут осуществлять охрану в отношении рыбоводных участков, но при этом правительство России может установить особенности этой деятельности», — уточнил Александр Крутиков. 

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», рыбохозяйственной деятельностью заинтересовался местный предприниматель. Компания «Фридман Фиш» намерена заняться выращиванием норвежской сёмги. Бизнесмены планируют построить на одной из площадок местной ТОР первый на Дальнем Востоке рыбный завод с замкнутым водоснабжением. Для реализации проекта фирме уже выделили землю на площадке «Ракитное». У предпринимателей готов бизнес-план, они уже заключили контракт с израильской компанией на поставку оборудования. Сейчас «Фридман Фиш» получает статус резидента ТОР «Хабаровск» и решает вопрос с финансированием строительства завода. Планируется, что на площадке компания сможет выращивать две тысячи тонн рыбы в год.

 
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