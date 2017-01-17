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"Гринпис" встал на защиту кедровых лесов на Дальнем Востоке

"Гринпис" встал на защиту кедровых лесов на Дальнем Востоке
"Зелёные" выступили против скандального постановления Минприроды
сегодня, 15:21
Экология | Дальний Восток
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Фото: photo.sibnet.ru

«Гринпис России» поддержал протесты экологов против новых правил лесозаготовки в России, сообщает РИА «Восток-Медиа». Речь идёт о скандальной инициативе Министерства природы, согласно которой теперь можно проводить рубки в кедровых лесах.

Российские представители «Гринписа» поддержали экологические организации, которые критикуют новые правила заготовки древесины в России. Согласно новым законам, теперь лесорубы могут орудовать в кедровых лесах, где кедр составляет до 44 % от всего древостоя. Ранее эту проблему поднимали представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Пресс-секретарь «Гринпис России» Константин Фомин пояснил, что 29 декабря Министерство юстиции утвердило новые правила лесозаготовки, с помощью которых Министерство природы в полтора раза увеличило площади для промышленной валки деревьев. «По старым нормам, если кедра в лесу было более 25 %, рубить там было нельзя. Теперь эта граница существенно подвинута. Это обернётся уничтожением лесов во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, от Томской области до Приморья. Многие животные лишатся дома, в том числе амурские тигры», - рассказал руководитель программы «Гринпис России» по заповедным территориям Михаил Крейндлин. Он отметил, что проблема рубки кедровых лесов стояла и раньше. Так, древесина сибирского кедра пользуется большим спросом, особенно в Китае. «В КНР сейчас практически не заготавливают кедры, поэтому он там дорого стоит. Это стимулирует рубки в кедровниках Сибири под разными предлогами. В основном кедры идут на канцелярские товары, например, карандаши», - утверждает эксперт.

А вот Приморью рубка кедров не грозит. Здесь проблема приобретает другой характер. Местный корейский кедр рубить нельзя, однако теперь лесопромышленники смогут рубить все остальные породы в кедрачах. Это приведёт к деградации экосистемы, усыханию и гибели кедровников. «Эти правила появились уже как утверждённый документ, минуя общественное обсуждение, обязательное для таких важных проектов. В документе, который могла увидеть общественность, не разрешалось рубить в кедровых лесах.  Норма о расширении рубок появилась в правилах уже после официального обсуждения, в утверждённом Минюстом документе. По факту общественное обсуждение этой проблемы было саботировано», - отмечают в пресс-службе «Гринписа». Сейчас сотрудники организации намерены поддержать других экологов в борьбе за сохранение кедрача. Помимо этого, «зелёные» создали соответствующую петицию, которую может подписать любой желающий.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что из-за новых правил заготовки древесины 80 процентов всех дальневосточных старовозрастных кедровых лесов остались без защиты. В лесах с 50 % содержания кедра в составе древостоя всё ещё нельзя затевать рубку, но это – лишь пять процентов от всего кедрача на Дальнем Востоке.

 
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