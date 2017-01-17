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4 судна, включая ледокол из Владивостока, застряли у берегов Чукотки

4 судна, включая ледокол из Владивостока, застряли у берегов Чукотки
Проблемой стали льды толщиной больше метра
полчаса назад
Происшествия | Дальний Восток
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Фото: fesco.ru

Караван из двух сухогрузов и двух ледоколов не может покинуть район Певека на Чукотке в Восточно-Сибирском море из-за сложной ледовой обстановки, уровень которой на данный момент составляет 10 баллов. Об этом информационному агентству ТАСС сегодня сообщил начальник управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров.

«В настоящее время в районе Восточно-Сибирского моря, а именно у мыса Шелахского, наблюдается лёд – 10 баллов. Толщина льда выше 1 метра, сильное сжатие и торосы выше 2,5 метра. В 50 километрах от Певека, в акватории моря, находится караван из четырёх судов – два ледокола и два сухогруза. Сложная ледовая обстановка не позволяет им в сжатые сроки выполнить лоцманскую проводку и совершить выход из блокады», – проинформировал Руслан Назаров.

Он подчеркнул, что ситуация не носит чрезвычайный характер и находится под контролем правительства Чукотки и управления МЧС округа. Решение о проводке судов будет принято в ближайшее время.

Агентство уточняет, что проводку каравана судов выполнят с помощью вертолёта, который выделяет правительство Чукотского автономного округа. В сообщении конкретно называется только одно застрявшее во льдах судно из четырёх  – ледокол «Адмирал Макаров» (порт приписки – Владивосток). Именно с его борта вертолёт в ближайшее время заберёт двух специалистов-полярников для составления карты лоцманской проводки.

В пресс-службе ДВМП корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что в конце прошлого года весь ледокольный флот пароходства (к которому относился и «Адмирал Макаров») передан на баланс ФГУП «Росморпорт».

 
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