Новый генподрядчик Восточного не пускает на работу "Дальспецстрой"

Строители «Дальспецстроя» не могут попасть на объекты космодрома «Восточный». На техническом комплексе должны были трудиться 150 вахтовиков. В срочном порядке компания перебросила часть людей на другие объекты, остальных отправила в отпуск за свой счёт. Генподрядчиком стройки определили другую компанию, которая и не пускает рабочих на объекты.

«1 января сотрудников «Дальспецстроя» не пустили на объекты технического комплекса, объясняя повышенными мерами безопасности в новогодние праздники. Мы пошли навстречу. Однако на следующий день уже возникли вопросы, насколько это правомерно. Люди приехали на вахту, однако приступить к работам не могут до сих пор», — рассказал агентству «Интерфакс» заместитель начальника по производству строительного управления № 701 «Дальспецстроя» Александр Аверьянов.

Пытаясь попасть на рабочие места, представители компании дважды вызывали сотрудников полиции. Стражи правопорядка на вызовы отреагировали и составили протоколы. По словам представителя «Дальспецстроя», по первому вызову полиция нарушений в работе вневедомственной охраны не нашла. По второму вызову представители УМВД ответа до сих пор не дали. Сейчас на техкомплекс пускают инженерно-технических сотрудников филиала, рабочим доступ на объекты закрыт.

«У нас ещё большой объём невыполненных работ, порядка двух миллиардов рублей необходимо освоить по госконтракту. На данный момент, по информации, которая есть у меня, договор с нами не расторгнут, он действующий. Не было юридической передачи объектов незавершённого строительства, строительной площадки заказчику», — отметил Александр Аверьянов.

По его словам, филиал ежедневно ведёт переписку с заказчиком строительства космодрома, сообщает, что сторонняя организация препятствует работе подрядчика и исполнению договорных обязательств.

Генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный Роскосмос определил ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). Компания должна достроить стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков в 2017 году.

«Допуск сотрудников прежнего генподрядчика прекращён в связи с расторжением контракта. Сотрудники будут допускаться только для устранения замечаний, а также для окончания начатых работ, не попавших в перечень контрактов, подписанных с ФГУП «ЦЭНКИ», — сообщил заместитель генерального директора по технологическому развитию наземной космической инфраструктуры ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков на официальном сайте предприятия.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», об упразднении Спецстроя в ноябре заявлял Владимир Путин. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. В декабре президент подписал приказ о полном упразднении Спецстроя. Его функции взяло на себя министерство обороны, саму структуру расформируют до 1 июля 2017 года.

Возведение космодрома Восточный в Приамурье сопровождала череда крупных скандалов. Было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Под арестом до сих пор находятся бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.