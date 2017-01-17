Хабаровчане ответят за "соевое" мошенничество в Амурской области

В Амурской области закончилось расследование уголовного дела в отношении восьми членов организованной преступной группы. Все фигуранты причастны к мошенничеству с куплей и продажей сои, а общая сумма ущерба от их действий превысила пять миллионов рублей.

В феврале 2014 года житель Благовещенска, обладая опытом работы в юридической фирме, создал мошенническую схему. Для её реализации он привлек жителя села Тамбовка и граждан из Хабаровска. Обвиняемые ездили по населенным пунктам Амурской области, где заключали с фермерами сделки купли-продажи сои. Умея войти в доверие, они сначала вывозили сельхозпродукцию, а после обещали перевести деньги. Однако оплаты за свой урожай аграрии так и не дождались.

Следователи доказали причастность преступной группы к совершению четырёх аналогичных деяний — в Архаринском, Михайловском, Серышевском и Октябрьском районах. По данным фактам возбудили уголовные дела.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий члены организованной преступной группы были задержаны в Хабаровске. Организатор скрывался от правоохранительных органов. Полицейские задержали его в Благовещенске в июне 2015 года. В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в суд. Трое обвиняемых находятся под стражей, остальные, в том числе и организатор — под подпиской о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

Кроме этого, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в июне 2016 года в отношении одного из фигурантов следователи уже направили в суд отдельное уголовное дело по аналогичной статье. Октябрьский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.