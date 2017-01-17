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Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер

Во Владивостоке загорелся камчатский рыболовный траулер
На судне вспыхнула рубка
14 минут назад
Происшествия | Дальний Восток
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

Минувшим вечером в порту Владивостока произошёл пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». Там загорелся рыбацкий траулер «Оссора», принадлежащий камчатской компании«Акрос» .

Вечером 16 января во Владивостоке произошёл пожар на рыбацком судне. По информации главного управления МЧС по Приморскому краю, в 11 часов вечера в контейнерном терминале «Дальзавода» загорелся рефрижераторный сейнер-траулер «Оссора». У судна, приписанного к порту Петропавловск-Камчатский, загорелась рубка.


 

Уже через 10 минут на месте оказались пожарные расчёты. В 00:35 пожар удалось локализовать, а к часу ночи – ликвидировать открытое горение. ЧП оказалось полностью ликвидировано в 3 часа ночи.


 

В тушении пожара приняли участие 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия работали 5 звеньев газодымозащитной службы. Как сообщил пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара в настоящее время выясняют специалисты. 


 

В порту Владивостока иногда происходят подобные инциденты. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в сентябре на территории торгового порта загорелся кран-манипулятор. Ещё один пожар произошёл на торговом судне, которое перевозило автомобили.

 
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