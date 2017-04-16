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Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье

Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Эксперты прогнозируют, что будет с Владивостоком в случае обострения с КНДР
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители Хабаровского края несколько раз в субботу и воскресенье сообщили РИА «Восток-Медиа», что стали свидетелями перемещения тяжёлой бронетехники и вертолётов на трассе Хабаровск – Владивосток. Военные не комментируют такую информацию. Между тем, эксперт в СМИ вдвигают прогноз относительно дальнейшего возможного обострения на Корейском полуострове.

Накануне издание Gazeta.ru опубликовало аналитический материал о ситуации вокруг КНДР.

Интернет-газета приводит комментарий специалиста Центра корееведения Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова. По его словам, в случае нанесения США ракетного удара по ядерным объектам КНДР радиоактивное облако достигнет Владивостока за два часа.

Потенциальное ухудшение ситуации на Корейском полуострове также угрожает РФ наплывом северокорейских беженцев. В то время как КНР довольно давно ведёт приготовления к возможному кризису, усиливая контроль над границей, Приморский край отличает относительная слабость административных и силовых структур, отметили эксперты из Москвы.

Если кризис наступит, Приморский край вероятно может столкнуться с гуманитарным кризисом. Так полагают аналитики Московского центра Карнеги. И прогнозируют: даже несмотря на малую протяжённость участка границы России и КНДР, не исключено, что беженцы устремятся в страну морской дорогой.

Полностью со статьёй можно ознакомиться здесь.

 
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