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Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ

Юрий Трутнев пригласил индийский бизнес на ВЭФ
Полпред презентует в Мумбаи инвестиционные возможности Дальнего Востока
только что
Экономика | Дальний Восток
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Фото: Светлана Литвинова

Российская делегация, которую возглавляет полномочный представитель президента Юрий Трутнев, приступила сегодня, 16 марта, к встречам с представителями бизнес-сообщества Индии. В частности, в Мумбаи состоялась презентация для компании Tata Group. Предприятия этого холдинга занимаются производством автомобилей, авиации, оружия, товаров народного потребления, разработкой высоких технологий, а также работают в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслях. В ходе встречи Юрий Трутнев пригласил представителей компании стать участниками третьего Восточного экономического форума, который пройдёт в сентябре этого года во Владивостоке.

«Мы приехали, чтобы пригласить ведущие индийские компании к совместной работе, поскольку пока что у нас Индия выпадает. У нас на сегодняшний день с учётом реализованных уже проектов привлечено за два года 60 миллиардов рублей инвестиций. Среди инвесторов — Россия, Китай, Япония, Сингапур, а Индии нет», — отметил Юрий Трутнев.

Он рассказал представителям Tata Group о налоговых льготах и преференциях сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке, о режимах свободного порта и территорий опережающего развития.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», возглавляемая Трутневым делегация, в которой также участвуют руководители дальневосточных регионов, прибыла в Индию из Вьетнама, где состоялась серия таких же встреч.

Известно также, что в ходе нынешней поездки власти Хабаровского края предложат индийским инвесторам ряд совместных проектов в области судостроения, строительства, сельского хозяйства и рыбопереработки.

 
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