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Приехавшую в Приморье на заработки хабаровчанку отправили в колонию

Приехавшую в Приморье на заработки хабаровчанку отправили в колонию
Злоумышленницу осудили за серию квартирных краж
5 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хасанском районе Приморского края вынесли приговор жительнице Хабаровска, которую обвинили в серии квартирных краж. Женщина приехала в соседний регион на подработку, а в итоге стала промышлять хищениями имущества.

В суде установлено, что в период с июля по сентябрь прошлого года 34-летняя злоумышленница проникала в чужие квартиры, пользуясь тем, что жильцы не запирали входные двери. Добычей обвиняемой становились сумки, кошельки, мобильные телефоны и другие личные вещи потерпевших.

После того, как жертвы квартирных краж обратились в полицию, сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница Хабаровска, которая приехала в Хасанский район Приморья, чтобы заработать денег. На неё завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, следователи установили причастность обвиняемой к четырём похищениям чужого имущества. Суд приговорил её к четырём годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать своё наказание злоумышленница будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях. Так, житель Советской Гавани после застолья воспользовался тем, что квартира хозяина не заперта, похитил ключи от иномарки и угнал её. Мужчина успел продать автомобиль неустановленному лицу до того, как его задержали правоохранители. Аналогичное происшествие случилось в районе имени Лазо: пенсионерка стала жертвой кражи, потому что не заперла входную дверь своего жилья.

 
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