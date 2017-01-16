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Дальневосточники в новогодние праздники посмотрели почти 60000 фильмов

Дальневосточники в новогодние праздники посмотрели почти 60000 фильмов
"Ростелеком": российские новинки пользуются спросом
сегодня, 13:55
Общество | Дальний Восток
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Фото: rt.ru

В новогодние праздники услуга «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» традиционно пользовалась популярностью. За время каникул с помощью сервиса «Видео по запросу» клиенты компании на Дальнем Востоке посмотрели около 60 тысяч фильмов и сериалов. Лидерами просмотра стали жители Камчатки – около 16 тысяч фильмов. В Приморском крае пользователи услуги посмотрели больше 11 000 картин.

Особой популярностью пользовались новинки кинопроката: «Ледокол», «Аисты», «Тайная жизнь домашних животных», «28 панфиловцев», «Великолепная семёрка», «Тролли» и «Расплата».

«Мы ведём постоянную работу по обновлению интерфейса и увеличению возможностей «Интерактивного телевидения». «Видеопрокат» – один из наиболее востребованных сервисов у клиентов. На сегодняшний день он насчитывает больше 2500 фильмов и сериалов», – отмечает директор по работе с массовым сегментом МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Сергей Шишмарев.

Контент в сервисе обновляется каждую неделю. Многие фильмы появляются сразу после показов в кинотеатрах, а некоторые российские премьеры одновременно со стартом кинопроката. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти интересную киноленту.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям больше 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 30 в HD-формате.

Существенное преимущество услуги – широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребёнка в зависимости от его возраста. Сервис «Управление просмотром» предоставляет различные интерактивные возможности: поставить передачу, идущую даже в прямом эфире, на паузу и возобновить просмотр позже. Также благодаря данному сервису можно посмотреть уже вышедшие в эфир программы из архива за три дня.

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании: www.rt.ru, по единому бесплатному номеру: 8-800-100-0-800, а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

 
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