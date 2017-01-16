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Хабаровчане проиграли гонщику из Находки на открытии зимнего трека

Хабаровчане проиграли гонщику из Находки на открытии зимнего трека
На Некрасовских озёрах прошёл первый этап краевого чемпионата
сегодня, 15:00
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Спортсмен из Находки Вадим Кирпун выиграл первый этап чемпионата Хабаровского края по трековым гонкам. Во всех своих заездах на льду Некрасовского озера, расположенного в пригороде дальневосточной столицы, он не потерял ни одного очка. Вместе с ним на пьедестал поднялись хабаровчане Евгений Ситников и Андрей Чернецких.


 

 

Своё преимущество над остальными участниками гость из Приморского края показал ещё на квалификации. Он оказался единственным пилотом, кто в контрольных заездах проехал круг менее чем за 47 секунд. Хорошее время гонщик из Находки продолжил показывать и в основных заездах.


 
 

Острую конкуренцию ему могли составить действующий чемпион Хабаровского края Антон Осиевский, его неизменный соперник за титул Андрей Чернецких и Евгений Ситников, который в квалификации был лучшим среди всех хабаровчан. Заезды, где Вадим Кирпун встречался именно с этими пилотами, представляли наибольший интерес.


 

 

Сначала жребий столкнул Кирпуна с Чернецких. Преимущество первого над вторым после четырёх кругов оказалось более чем весомым — три с половиной секунды. Далее, в третьем по счёту заезде, между собой сошлись гость из Приморья и Евгений Ситников. Разрыв оказался ещё больше — четыре с половиной секунды. Когда очередь дошла до Антона Осиевского, стало ясно, что только форс-мажор мог испортить этот день для приморского спортсмена: чемпион среди шести пилотов стал всего лишь пятым, а значит, заранее потерял возможность бороться за верхнюю ступень пьедестала на этом этапе.


 

 

«Перед чемпионатом мы собрали новый двигатель, но не успели его протестировать на треке. Во время гонки оказалось, что он не выдаёт достаточной мощности. Особенно на низких оборотах. Потом уже сам подстроился под машину и результаты стали лучше. Но проблему в целом не устранили. Будем разбираться, в чём причина», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Антон Осиевский.


 

 

Лучшей командой стала «Лаборатория внедорожников». В её составе присутствовали Евгений Ситников и Антон Козачук. Этот результат можно назвать неожиданным, потому что традиционно золотые медали в командном зачёте несколько лет брали два коллектива: «Прайд Хабаровск» или «ЖБИ № 4 имени В. И. Коновалова». Как считает водитель «Лаборатории», весомый вклад в достижение успеха принесла тренировка.


 

 

«С машиной ничего особенного не делал с позапрошлого чемпионата. Только поменял в ней расходные материалы. Основные усилия направил на тренировку. Мы вместе с моим товарищем по команде Антоном Козачуком учитывали, что в день соревнования будет плохая видимость, поэтому отрабатывали сценарии, когда едешь за соперником в снежной взвеси. Привыкали таким образом к трассе, чтобы можно было ориентироваться даже «вслепую». Ещё мы сделали упор на отработку старта. Это потом нам помогло», — поделился Евгений Ситников.


 

 

Впереди у гонщиков в рамках чемпионата ещё четыре этапа. В следующий раз в споре за чемпионство они сойдутся между собой 29 января. Это будет второй этап турнира. Гонка пройдёт там же — на Некрасовском озере. Но до этого дня будет ещё один трек — вне зачёта в Переяславке. Там спортсмены выступят 22 января.

Больше фотографий — в группе редакции РИА «Восток-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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