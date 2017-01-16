Редкий хищник поселился в хабаровском зоосаде

В хабаровском зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева прописался новый питомец. В отдельном вольере поселилась редкая желтогрудая хищница — харза. Пока сотрудники учреждения не могут определить пол животного, поскольку оно не даётся в руки, не позволяет осмотреть себя и взять необходимые анализы.

«Харзу поймали охотники в Приморье. В Хабаровском крае охотиться на неё запрещено, хищник практически занесён в Красную книгу. В Приморском крае охота пока разрешена, но людям стало жалко зверя — нашли его в капкане с повреждённой лапкой и решили отдать животное нам. Сказали, что это самка, но мы пока не можем определить пол. Самец обычно быстро бегает, метит территорию. Здесь такого нет», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор зоосада Андрей Долин.

Сейчас харза живёт в отдельном вольере. Сотрудники зоосада внимательно следят за её состоянием. Залечивает рану зверёк сам — в его слюне есть заживляющее вещество, которое помогает быстрее восстановиться. Ветеринары лишь помогают животному и подкармливают его. Новый питомец, как настоящий хищник, любит мясо, особенно оленину, но не откажется и от ягод — например, от брусники, — или от кедровых орехов, которые зоосад специально закупает в Сибири. У этих плодов кожура тоньше, чем у дальневосточных, поэтому они больше приходятся по вкусу харзе.

Пока новосёл обживается и привыкает к новым условиям, его уже ждут сородичи Герман и Харитон. Если животное всё-таки окажется самкой, в зоосаде займутся разведением этих желтогрудых хищников.

«Очень хотим разводить этих животных, поскольку многие зоопарки и зоосады часто просят нас обменяться или продать харзу. Герману уже шесть лет, а Харитон появился у нас недавно, его также привезли из дикой природы. Он бы составил самочке хорошую пару», — отметил Андрей Долин.

Показывать нового питомца посетителям в зоосаде пока не торопятся — зверёк ещё не адаптировался. К весне для харзы сделают новый отдельный вольер и представят публике.