Дальневосточными землями заинтересовались в США, Европе и на Украине

Жители Европы, Америки и Украины заинтересовались дальневосточными гектарами. На сайте НаДальнийВосток.РФ зарегистрированы десятки тысяч заходов из других стран, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что всего поступило 73 тысячи заявок на получение дальневосточного гектара. При этом основной пик активности россиян пришёлся на запуск проекта - февраль и март.

«Кроме заявок от самих дальневосточников, пришло значительное число заявлений из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области», - отметил Александр Галушка.

По словам министра, интерес проявляют также жители США, стран Европы, Латинской Америки и Украины. Однако для того, чтобы получить гектар, сначала нужно стать гражданином нашей страны.

«Мы будем приветствовать интерес наших соотечественников, которые захотят вернуться в Россию», – отметил Галушка.

При этом самыми востребованными на сегодняшний день остаются земельные участки в Приморье. Второе место по популярности занимает Якутия, а третье делят Сахалин и Хабаровский край.