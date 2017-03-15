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Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах

Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
На Чукотке же почти забыли, что такое жить в долг
только что
Экономика | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

По итогам 2016 года уровень номинальной долговой нагрузки россиян снизился до 33 процентов – такое исследование накануне представило Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ). Специалисты оперировали статистической информацией о зарплате и кредитах 66,5 миллионов россиян-заёмщиков. Многие субъекты Дальнего Востока выгодно смотрятся на фоне других регионов, информирует РИА «Восток-Медиа».

Показатель PTI(payment-to-income) – и есть так называемая суммарная кредитная нагрузка на плечи граждан-заёмщиков в том или ином регионе. Индекс обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заёмщика к уровню его дохода. Приемлемым в классификации банков считается показатель PTI на уровне 30 – 35 %. По итогам 2016 года номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 33 процента – на 4 % меньше, чем годом ранее. Средний платёж в месяц по всем кредитам на одного заёмщика составил 12,1 тысяч рублей (в 2015-м – 12,7 тысяч). Средний номинальный доход в среднем по РФ вырос за год на 2,7 тысячи рублей.

Как следует из данных ОКБ, показатель по долговой нагрузке в Хабаровском крае практически полностью совпадает со среднероссийским, – 33 %. Средний платеж выплат по кредитам в год – 13 565 рублей. Чуть хуже ситуация с долгами в Приморском крае – 36 % PTI; средний платёж – 12 971 рубль. Самый низкий уровень кредитной нагрузки на Дальнем Востоке, да и по РФ в целом зафиксирован в Чукотском автономном округе (17 процентов). Среди лидеров также Сахалин (22 %), Камчатка (28 %), ЕАО (29 %). Недалеко ушли Якутия (31), Магаданская (34) и Амурская (35) области. При этом жители Колымы стали рекордсменами РФ по размеру кредитных выплат – заёмщики выкладывают на счета банков по 23,6 тысяч рублей в месяц.

Составители рейтинга отметили, что самая капитальная нагрузка по кредитам наблюдается в Карачаево-Черкесии (69 %), Калмыкии (59 %), Кабардино-Балкарии (59 %), Ивановской (58 %) и Орловской (55 %) областях.

 
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