Юрий Трутнев: мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом в любой плоскости

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев озвучил журналистам предварительные выводы о возможности развития экономического сотрудничества с Вьетнамом. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вице-премьер возглавил делегацию руководителей дальневосточных регионов на встрече с представителями предпринимательского сообщества этой азиатской страны в Ханое. В поездку с Трутневым отправились губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель губернатора Приморья Евгений Полянский и глава Сахалина Олег Кожемяко.

В режиме круглого стола для вьетнамских бизнесменов провели презентацию возможностей Дальнего Востока для инвестиций и развития международного экономического сотрудничества. В беседе с журналистами Юрий Трутнев отметил, что Россия и ДФО в частности готовы наладить партнёрские отношения практически в любом направлении, так как рынки обеих стран предоставляют безграничные возможности.

«Я думаю, что ни один контакт между странами не может быть односторонним. Нельзя построить выгодное сотрудничество, когда кто-то один будет только продавать, а кто-то второй — только покупать. Так невозможно. У экономистов есть такое понятие: сальдо внешнеэкономического баланса. Мы готовы к сотрудничеству в любой плоскости: готовы продавать сюда российские товары, готовы и покупать товары из Вьетнама. Но гораздо более, на мой взгляд, перспективным и интересным является создание новых предприятий. Мы сегодня приехали во Вьетнам, чтобы рассказать, как можно построить предприятие на Дальнем Востоке, почему оно будет эффективным и как мы готовы его поддерживать. Мы будем рады, если вьетнамские бизнесмены и политики расскажут нам о том, какие предприятия готова принять эта страна. Так что вы (вьетнамские предприниматели — прим. ред.) тоже к нам в гости приезжайте», — прокомментировал полпред.

По мнению вице-премьера, основное препятствие к расширению экономического партнёрства России и Вьетнама — это обоюдный недостаток информации. И первым этапом развития международных отношений должно быть создание устойчивого канала по обмену свежими сведениями, а именно — данных об условиях ведения бизнеса в регионах и возможностях поддержки, которую предоставляет то или иное государство.

«Я считаю, что отношения, которые существуют между нашими странами, могут создавать больше условий для развития экономики. У России и Вьетнама атмосфера дружбы и взаимопонимания уже многие годы, а вот в экономике мы отстаём. Сегодня руководители торгово-промышленной палаты Вьетнама говорили о том, что основным недостатком, который мешает развиваться связям в экономике, является недостаток информации. Я считаю, что информация — это такая субстанция, которую иногда надо не только читать, а ещё и смотреть глаза в глаза, для этого мы сюда и приехали, и два часа обо всём рассказывали. Если очень коротко подвести итоги этого рассказа — мы на территории российского Дальнего Востока создали систему налоговых преференций, улучшили административный режим, начали оказывать содействие в строительстве инфраструктур. Все эти меры снижают издержки бизнес-проекта и делают его более эффективным. Мы должны делать именно то, чем и занимаемся сегодня: нужно обмениваться информацией о том, что мы умеем делать хорошо, и где, наоборот, нужна помощь со стороны. У нас разные страны, разные традиции, разные сильные и слабые стороны», — сказал Юрий Трутнев.

Россия и Вьетнам несколько лет взаимодействуют в направлении поставок углеводородного сырья. В ходе круглого стола Трутнева заинтересовали предложения от азиатских предпринимателей о налаживании партнёрства в области портового хозяйства и строительства судов. Кроме этого, вице-премьер отметил, что можно проработать вопрос совместной работы в сфере туризма и сельского хозяйства. Вьетнам, по мнению полпреда президента в ДФО, является очень перспективной страной для развития экономического сотрудничества.

«Во-первых, во Вьетнаме высокие темпы экономического роста — 6,2 % по прошлому году. Во-вторых, они наши друзья, и мы считаем, что они должны приглашать к сотрудничеству наших коллег и друзей. Мы это будем делать, будем добиваться успеха. Даже по сегодняшней встрече я вижу, что интерес со стороны вьетнамского бизнеса есть — нам надо по максимуму привлекать коллег, единомышленников в процесс развития Дальнего Востока. Сегодня доля инвесторов от Вьетнама в ДФО минимальна, поэтому наша делегация здесь и находится», — резюмировал Юрий Трутнев.