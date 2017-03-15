Сегодня среда, 15 марта 2017 года, 12:24
Юрий Трутнев: мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом в любой плоскости
Юрий Трутнев: мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом в любой плоскости
Дмитрий Волков: даже внутри России "Амурметалл" рынок себе найдёт
Дмитрий Волков: даже внутри России "Амурметалл" рынок себе найдёт
Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
Группа "Мумий Тролль" в этом году выступит на V-ROX во Владивостоке
"Леруа Мерлен": провал асфальта в Хабаровске — вина нашего застройщика
"Леруа Мерлен": провал асфальта в Хабаровске — вина нашего застройщика
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
Регионы:


Популярное
вчера, 21:01
Появился первый претендент в мэры Владивостока
вчера, 16:38
Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
вчера, 14:03
Стало известно, почему в Приморье разбился вертолёт
вчера, 13:08
Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
вчера, 13:33
Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
сегодня, 09:15
Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
вчера, 19:47
В Приморье поезд сбил человека
вчера, 15:55
Из-за Крыма в Находке отменили митинг против угольной пыли
вчера, 12:38
Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока
вчера, 15:45
В Приморье уже неделю не могут найти дерзких грабителей ювелирного

Обсуждаемое
вчера, 16:03
18

Судьбу доски Колчаку во Владивостоке решит генеральный прокурор России
вчера, 21:01
15

Появился первый претендент в мэры Владивостока
вчера, 15:55
7

Из-за Крыма в Находке отменили митинг против угольной пыли
вчера, 13:33
4

Стало известно, какая судьба ждёт аварийное судно "Еруслан"
сегодня, 10:25
4

В Приморье чуть не погиб молодой барсук
вчера, 12:38
3

Водитель автобуса пролетел на "красный" в центре Владивостока
вчера, 13:08
3

Новый вице-губернатор Приморья займётся хозяйством и рыбой
вчера, 16:38
3

Во Владивостоке задержали руководителя ТИНРО-Центра
вчера, 17:05
2

Во время учений в Хабаровском крае офицер лишился руки
сегодня, 09:15
2

Жители Владивостока могут улететь в Москву и Петербург за 7,5 тысячи
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме вчера, 10:36
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 178



Система Orphus

Юрий Трутнев: мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом в любой плоскости

Юрий Трутнев: мы готовы к сотрудничеству с Вьетнамом в любой плоскости
Вице-премьер озвучил иностранным журналистам своё видение партнёрства между странами
9 минут назад
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев озвучил журналистам предварительные выводы о возможности развития экономического сотрудничества с Вьетнамом. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вице-премьер возглавил делегацию руководителей дальневосточных регионов на встрече с представителями предпринимательского сообщества этой азиатской страны в Ханое. В поездку с Трутневым отправились губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель губернатора Приморья Евгений Полянский и глава Сахалина Олег Кожемяко.

В режиме круглого стола для вьетнамских бизнесменов провели презентацию возможностей Дальнего Востока для инвестиций и развития международного экономического сотрудничества. В беседе с журналистами Юрий Трутнев отметил, что Россия и ДФО в частности готовы наладить партнёрские отношения практически в любом направлении, так как рынки обеих стран предоставляют безграничные возможности.

«Я думаю, что ни один контакт между странами не может быть односторонним. Нельзя построить выгодное сотрудничество, когда кто-то один будет только продавать, а кто-то второй — только покупать. Так невозможно. У экономистов есть такое понятие: сальдо внешнеэкономического баланса. Мы готовы к сотрудничеству в любой плоскости: готовы продавать сюда российские товары, готовы и покупать товары из Вьетнама. Но гораздо более, на мой взгляд, перспективным и интересным является создание новых предприятий. Мы сегодня приехали во Вьетнам, чтобы рассказать, как можно построить предприятие на Дальнем Востоке, почему оно будет эффективным и как мы готовы его поддерживать. Мы будем рады, если вьетнамские бизнесмены и политики расскажут нам о том, какие предприятия готова принять эта страна. Так что вы (вьетнамские предприниматели — прим. ред.) тоже к нам в гости приезжайте», — прокомментировал полпред.

По мнению вице-премьера, основное препятствие к расширению экономического партнёрства России и Вьетнама — это обоюдный недостаток информации. И первым этапом развития международных отношений должно быть создание устойчивого канала по обмену свежими сведениями, а именно — данных об условиях ведения бизнеса в регионах и возможностях поддержки, которую предоставляет то или иное государство.

«Я считаю, что отношения, которые существуют между нашими странами, могут создавать больше условий для развития экономики. У России и Вьетнама атмосфера дружбы и взаимопонимания уже многие годы, а вот в экономике мы отстаём. Сегодня руководители торгово-промышленной палаты Вьетнама говорили о том, что основным недостатком, который мешает развиваться связям в экономике, является недостаток информации. Я считаю, что информация — это такая субстанция, которую иногда надо не только читать, а ещё и смотреть глаза в глаза, для этого мы сюда и приехали, и два часа обо всём рассказывали. Если очень коротко подвести итоги этого рассказа — мы на территории российского Дальнего Востока создали систему налоговых преференций, улучшили административный режим, начали оказывать содействие в строительстве инфраструктур. Все эти меры снижают издержки бизнес-проекта и делают его более эффективным. Мы должны делать именно то, чем и занимаемся сегодня: нужно обмениваться информацией о том, что мы умеем делать хорошо, и где, наоборот, нужна помощь со стороны. У нас разные страны, разные традиции, разные сильные и слабые стороны», — сказал Юрий Трутнев.

Россия и Вьетнам несколько лет взаимодействуют в направлении поставок углеводородного сырья. В ходе круглого стола Трутнева заинтересовали предложения от азиатских предпринимателей о налаживании партнёрства в области портового хозяйства и строительства судов. Кроме этого, вице-премьер отметил, что можно проработать вопрос совместной работы в сфере туризма и сельского хозяйства. Вьетнам, по мнению полпреда президента в ДФО, является очень перспективной страной для развития экономического сотрудничества.

«Во-первых, во Вьетнаме высокие темпы экономического роста — 6,2 % по прошлому году. Во-вторых, они наши друзья, и мы считаем, что они должны приглашать к сотрудничеству наших коллег и друзей. Мы это будем делать, будем добиваться успеха. Даже по сегодняшней встрече я вижу, что интерес со стороны вьетнамского бизнеса есть — нам надо по максимуму привлекать коллег, единомышленников в процесс развития Дальнего Востока. Сегодня доля инвесторов от Вьетнама в ДФО минимальна, поэтому наша делегация здесь и находится», — резюмировал Юрий Трутнев.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru