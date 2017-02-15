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РусГидро исключает "калифорнийский" сценарий на своих плотинах

РусГидро исключает "калифорнийский" сценарий на своих плотинах
В компании рассказали, почему
15 минут назад
Энергетика | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Водосбросные конструкции ГЭС «РусГидро» имеют более надёжную, чем в США, систему безопасности. Об этом накануне заявил официальный представитель холдинга Владимир Маркин, сообщает РИА «Новости»/ «Прайм».   

Сооружения РусГидро находятся под круглосуточным мониторингом, заверил журналистов первый заместитель генерального директора компании Владимир Маркин. Данный фактор позволяет исключить сценарий, который произошёл недавно в американском штате Калифорнии. Там из-за проливных дождей разрушилась плотина и потребовалась массовая эвакуации населения.

Представитель РусГидро пояснил, что ЧП на плотине Оровилл в США связана с технологическими особенностями конструкции её сооружений. При этом водосбросы российских ГЭС имеют более надёжную конструкцию. Каждая гидроэлектростанция проектируется так, чтобы пропустить очень сильное наводнение. При наихудшем варианте часть воды задерживается в водохранилище, другая часть при необходимости сбрасывается вниз посредством гидроагрегатов, водосбросов. По словам топ-менеджера, на наиболее крупных энергетических объектах есть дополнительные водные сбросы.

«К примеру, на Саяно-Шушенской ГЭС построен береговой водосброс, на Богучанской ГЭС — ступенчатый водосброс № 2, на Жигулёвской ГЭС — донные водосбросы. Они прошли испытания, подтвердив расчётную пропускную способность», — рассказал Владимир Маркин.

В штате холдинга есть специалисты-гидрологи, огни ведут мониторинг уровня воды на объектах. Ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений проводятся по заранее намеченному плану.

Что касается наступления весны, то РусГидро ожидает повышенную водность в I квартале 2017-го. При этом прошлый год стал для компании рекордным по выработке электроэнергии. Специалисты уточнили: на Дальнем Востоке, где рост приточности обеспечивается, в основном, не таянием снега, а муссонными дождями, пик паводка приходится на июль-август.

«Есть вероятность, что в первом квартале нынешнего года повышенная водность сохранится. В большинстве регионов страны она превысит или будет соответствовать среднемноголетним значениям. По состоянию на 31 января 2017-го запасы воды в снежном покрове выше нормы почти по всем водохранилищам ГЭС», — сообщил начальник управления режимов департамента эксплуатации РусГидро Сергей Никифоров.

 
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